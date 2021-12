Pihatöihin apua Pitkäsen Aaron yritykseltä

4H:ssa on 50 000 jäsentä, joille monipuolista toimintaa järjestävät yli 200 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. 4H-yhdistysten toiminnassa sen keskiöön nousevat lapset ja nuoret. 4H-yhdistykset haluavat panostaa nuorison ohjaamiseen oikeaan ja työtä pelkäämättömään elämäntapaan. Nuorison auttaminen työhön ja yrittäjyyteen ovatkin näiden yhdistysten tavoitteena. Näin tapahtuu myös Toivakassa.

Aaro Pitkänen on toivakkalainen nuori, joka ei halua sohvaperunaksi vaan ryhtyy mieluummin tuumasta toimeen. 16-vuotias Aaro opiskelee Gradiassa Jyväskylässä kaksoistutkintoa (lukio ja merkonomitutkinto).

Hän on opiskelun ohelle perustanut AaronApu 4H-yrityksen, jonka toiminta-alue on pääosin Toivakka. Yrittäjän työ on Aarolle tuttua sillä hän on yrittäjäperheestä ja tietää mitä yrittämisessä vaaditaan. Hänen toimenkuvanaan on tarjota pääosin pihatöitten tekoa.

– Talvisin teen lumien kolaamista ja lumien pudotusta katoilta. Kesäisin onnistuvat piha- ja puutarhatyöt, kuten nurmikoiden ja pensasaitojen leikkuut.

Aaro lupaa, ettei kavahda isompia ja haasteellisempiakaan töitä.

– Näin joulun lähestyessä voi yrityksestäni tilata joulupukkipalvelua, tuumii Aaro ja odottaa päivää kun saa pukeutua punaiseen ja lähteä lapsia tervehtimään.

Aaron mottona ja periaatteena on olla lupauksensa mukainen. – En istu työaikana pitkillä tauoilla, vaan olen ahkera ja huolellisen työn tekijä, joka ei jätä työtään kesken.

Harrastuksena nuorella yrittäjällä on urheilu ja liikkuminen luonnossa. Hänet voi myös tavata punttisalilla rajojaan koettelemassa.

– Tykkään asiakkaiden kanssa kommunikoinnista ja heidän palvelutarpeensa täyttämisestä. Haluan tehdä työlläni asiakkaani iloiseksi ja tyytyväiseksi, Aaro Pitkänen sanoo.

Veikko Ripatti