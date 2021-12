Pertti valmistaa vakat ja huoltaa sammuttimet

Toivakkalainen Pertti Humalajärvi on toiminut Kurso Oy:n yrittäjänä vuodesta 1984 alkaen. Mies on tehnyt yrittäjän tointa ensin toiminimellä ja sitten isältään ostamassa Kurso Oy:n omistajana. Kaikkiaan yritysvuosia tulee 53 vuotta. Kurso-nimi tulee jyrsimen teristä, joka on monille tuntematon työkalu. Puusepät sen kyllä tunnistavat.



– Nykyinen toimintani käsittää haapavakkojen ja tarjottimien valmistuksen sekä sammutinhuollon. Lisäksi teen erilaisia puusepäntöitä kuten kalusteita ja ikkunoita.

Joulumyyntiin Pertillä on tulossa joulunpunaisia tarjottimia. Muun värisinä vakkoja ja tarjottimia löytyy puun oman värin lisäksi neljällä eri värillä ja erikokoisina.

Sammutinhuoltoa Pertti Humalajärvi on suorittanut vuodesta 1977 lähtien.

– Sammutintarkastus sisältää sammuttimen tarkastuksen lisäksi huollon. Huollossa sammutin puretaan ja uudelleen täytetään. Käsisammuttimien tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein silloin, kun sammutinta on säilytetty kuivissa tasaisen lämmön tiloissa. Mikäli sammutin on ollut tilassa, missä se joutuu alttiiksi kosteudelle, lämpötilavaihteluille tai tärinälle, se on tarkastettava vuoden välein. Moni ei taida tietää, että sammuttimillakin on oma ikänsä. Sammuttimeen, jonka ikä on yli kymmenen vuotta, ei saa laittaa enää tarkastusleimaa.



– Mikäli haluaa kymmenen vuotta vanhempaan sammuttimeen tarkastusleiman, sammutin tulee myös koeponnistaa, johtuen siitä, että sammuttimet ovat paineastioita. Iäkkään sammuttimen huolto ja koeponnistus maksaa kuitenkin jo sen verran, että on edullisempaa ostaa uusi sammutin, joita myös Kursolta löytyy, Pertti kertoo.

Veikko Ripatti