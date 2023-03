Perinteisten arvojen puolustaja

Vesa Immonen on viides Uuraisilta eduskuntaan pyrkivä ehdokas, hän edustaa Valta kuuluu kansalle -puoluetta.

52-vuotias, uuraislainen rakennusmestari ja isännöitsijä Vesa Immonen siirtyi pari kuukautta sitten perussuomalaisista VKK:hon, jonka arvot hän kokee eniten omikseen. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kolme lasta.

Vesa harrastaa musiikkia, erityisesti kitaransoittoa ja laulua, sekä käy kuntosalilla ja kalastamassa.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?

– Haluaisin omalta osaltani ja omalla panoksellani ottaa osaa asioihin vaikuttamiseen Suomen asioiden muututtua nopeasti monelta osin muutamien viime vuosien aikana.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?

– Politiikka kiinnostanut nuoresta asti. Kuntavaalien jälkeen olen ollut kahdessa lautakunnassa, toisessa jäsenenä ja toisessa varajäsenenä.

Edustamani puolue on vielä melko uusi. Taustatyötä osaltani ollut pääasiassa sosiaalisessa mediassa.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mikä on sinun tärkein (tärkeimmät) teemasi?

– Uskoisin taloustilanteen ja naapurimaan sotatilan olevan melko paljon esillä näissä vaaleissa. Itselleni tärkeitä teemoja ovat itsenäinen ja puolueeton Suomi eli irti EU:sta ja Nato-hakemus olisi peruttava. Ei vihreälle siirtymälle ja ilmastonmuutosagendaan panostamiselle. Suomen osuus maapallon päästöistä muutaman promillen luokkaa. Näistäkin menokohteista säästetyt varat voisi käyttää tärkeisiin suomalaisten tarpeisiin ja myös laskea polttoaine- ja sähköveroja kohtuulliselle tasolle. Lisäksi kotimaista maataloutta ja yrittäjyyttä olisi tuettava ja maaseutua ja luontoa suojeltava.

Tämän hetken ylikuolleisuuden todelliset syyt olisi selvitetettävä ja tutkittava.Kristilliset arvot ovat tärkeitä ja kaiken tukena.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?

– Keski-Suomen palvelut etenkin terveyspalvelut on säilytettävä riittävällä tasolla. Liikenneyhteyksiä, kuten sivuteiden kuntoa olisi tärkeää ylläpitää ja parantaa. Julkisten tilojen havaittuja sisäilmaongelmia olisi selvitettävä tarpeeksi ja pyrittävä korjaamaan niitä mm. kouluissa.

Millä alalla olet asiantuntija?

– Rakennus- ja kiinteistönhoitoalalla, kiinnostus korjausrakentamiseen.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?

– Peruspalveluiden säilyminen riittävällä tasolla ja velkamäärän hillitseminen.

Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?

– Tämän hallituskauden aikana valtiovelka on kasvanut yli 20 miljardia euroa. Rahaa on laitettu entistä enemmän ulkomaille ja muun muassa vihreään siirtymään. Syrjäytyminen ja köyhyys ovat lisääntyneet.

Tämä hallitus onnistunut mm. hoitajamitoituksen parantamisessa, perhevapaauudistuksessa ja epäoikeudenmukaisen aktiivimallin purkamisessa.

Epäkohta, johon haluat puuttua?

– Puoluekuri ja korruptio, syrjäytymiset.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?

PS, VKK, Keskusta, Kokoomus, SDP

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?

– Luottavainen tulevan eduskunnan ja hallituksen osalta.