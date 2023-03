Perinteen tallennus jatkuu Uuraisilla

Uuraisten kunnan arkistoista löytyy paljon aktiivisten toimijoiden tallentamia video- ja ääninauhoja. Niihin tutustuivat taitavat uuraislaiset digimiehet Mikko Nieminen ja Aapo Kässi kunnan ICT-kehittäjä Jarkko Poikosen kanssa.

Miehet muistelivat videopajan toimintaa ja tutustuivat arkistoon ja Jarkko Poikonen esitteli heille kunnan nykyisiä laitteita sekä arkistoon kasaamiaan analogisten kuva- ja ääninauhojen digitointilaitteistoa.

Miesten keskustellessa tuli ilmi, että kunnassa on vielä hyvämuistisia ikäihmisiä, joiden elämäntarinoita ja -kokemuksia olisi hyvä säilyttää jälkipolville.

– Ääninauhoja on tehty paljon pari vuosikymmentä sitten, mutta aina on henkilöitä, joitten elämänkokemus ei saisi jäädä huomiotta ja tallentamatta, huolehti Mikko Nieminen.

Kunta on valmis tarjoamaan käyttöön laitteet opastuksen kanssa iäkkäämpien kuntalaisten haastatteluja varten. Yhdessä voitaisiin luoda standardien mukaiset kuvailutiedot, jotta suoja-aikojen jälkeen sisällöt voitaisiin liittää mm. FINNA:n ja Europeana:n kulttuuriperinnön pysyviä sisältöjä.

Suunnitteilla on myös käyttöliittymä, jota historiantutkijat ja siitä kiinnostuneet voisivat hyödyntää.

Haastattelujen tekijäksi on lupautunut Tellervo Lehtoranta. Työn toivotaan tuottavan tuloksia tämän vuoden aikana.

Tellervo Lehtoranta