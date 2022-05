Perhekeskuksen avoimia ovia vietetään kesäkuun alussa

Uuraisten Perhekeskus on nyt puitteiltaan valmis ja työntekijät viimeistelevät sisustusta tyynyjä ja torkkupeittoja asetellen aivan kuin sisustusohjelmissa ennen lopputuloksen asiakkaille paljastamista.

Perhekeskuksen avoimia ovia vietetään kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja silloin ihan kaikki kuntalaiset ovat erittäin tervetulleita tutustumaan, miltä entinen Osuuspankki näyttää nyt.

Entinen pankin yleisötila on nyt nimeltään Niittyvilla ja se onkin kutsuva ja kotoisa. Monikäyttötilan löytävät toivon mukaan myös kolmannen sektorin toimijat esimerkiksi kokous- ja kerhokäyttöön. Vierestä löytyy uutukainen keittiö.

Ryhmätyötila on nimeltään Apila ja siitä väliseinällä erotettu huone on saanut nimekseen Kielo. Tila tulee toimimaan pääasiassa sosiaalitoimen työntekijöiden toimistona.

– Käytäntö opettaa varmasti, miten uusia tiloja voi parhaiten hyödyntää. Olemme hyvin avoimin mielin liikkeelle lähdössä. Meille voi heittää lisää ideoita, ja varmaan keksimme jonkin idealaatikonkin tänne, perhetyöntekijät Johanna Haaksluoto ja Päivi Kemppainen lupaavat.



Perhetyöntekijän työssä ei samanlaisia päiviä juurikaan ole.

– Oma työni on muuttunut vuosi vuodelta monipuolisemmaksi ja pidän siitä, Päivi Kemppainen sanoo. Ennen Uuraisten perhetyöhön tuloaan hän työskenteli vanhuspuolella, Johanna Haaksluodolla puolestaan on pitkä historia varhaiskasvatuksen puolella.

– Halusin hiukan vaihtelua ja siksi siirryin päiväkodistaan perhetyöhön. Olen myös lisäkouluttautunut työn ohessa, viimeksi kävin tunnetaitokoulutuksen, Johanna kertoo.

Perhetyötä on kahdenlaista. Lapsiperheiden kotipalvelua voi saada silloin kun perheen toimintakyky on alentunut sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Palvelu on kotiin annettavaa arjen apua kaikille uuraslaisille lapsiperheille.

Lastensuojelun perhetyö taas on avohuollon tukitoimi, joka voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja perhetyö perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. Lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Sen avulla myös tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan yhdessä tapauskohtaisesti palvelun tarve. Työntekijä käy perheen kanssa keskustelua perheen tilanteesta, tuen tarpeesta ja tarvittaessa työntekijä voi olla myös apuna muiden palveluiden järjestämisessä. Palvelutarpeen arviointiin päästäkseseen voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettämällä lapsiperheiden kotipalveluhakemus lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijälle. Uusi tila toivottavasti madaltaa yhteydenoton kynnystä.

– Ihan ketä tahansa meistä täällä Perhekeskuksella voi vain nykäistä hihasta, niin kerromme mielellämme lisää, Päivi Kemppainen ja Johanna Haaksluoto sanovat.

Viime viikolla peruspalvelulautakunta valitsi kuntaan monta uutta ”hihastanykäistävää”, joiden toimipiste on uusissa tiloissa. Heistä sosiaaliohjaaja Eveliina Huhtala tekee 50-prosenttisesti perhekeskuskoordinaattorin työtä. Perheohjaajan toimeen valittiin Henna Hänninen. Sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan ajalle 1.6.2022-31.5.2023 valittiin Jenny Vainio.



Suuri osa perhetyöntekijän työstä kuluu ”kentällä”, lapsiperheiden kodeissa, mutta uusi tila saattaa tuoda tähänkin jotain uutta.

– Esimerkiksi tukihenkilötapaamiset nuoren kanssa voisi toteuttaa täällä. Täällähän voi vaikka leipoa yhdessä, Johanna miettii. – Kaulin pitää muuten ostaa, huomaa Päivi.

Perhekeskus avautuu ehkä viime hetkillä, sillä ensi vuonna ollaan jo uudessa sotessa ja on hyvin vaikea arvioida mitä se tulee mihinkin vaikuttamaan. Päivi ja Johanna ovat kuitenkin luottavaisin mielin tulevaisuuden suhteen. Uusi ja kotoisa ympäristö antaa myös uutta virtaa perhetyöntekijöille

– Nyt on niin hyvä mieli tulla tänne, Päivi Kemppainen sanoo.

Hanna Lahtinen