Pelkosenniemen ihmeestä elokuva vapaaehtoisvoimin

Uuraisilla asuva pastori ja elokuvanäyttelijä Miko Puustelli on jälleen tositoimissa. Hän näyttelee tällä kertaa sotaelokuvassa.

Pelkosenniemi 1939 – unohdettu taistelu -elokuvahanke sai alkunsa Saarijärveltä ja on nyt kasvanut valtakunnalliseksi ponnistukseksi. Projekti toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja lähes nollabudjetilla, mitä ei ainakaan elokuvan teosta julkaistusta kuvamateriaalista voi mitenkään päätellä.

Tuotantotiimi on pääosin sama kuin aikaisemmissa Kristian-elokuvissa. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjaa saarijärveläinen Martti Takalo. Käsikirjoitus on tehty niin, että se kunnioittaa mahdollisimman tarkasti oikeita tapahtumia. Asiantuntijana toimiva entinen hävittäjälentäjä ja Ilmavoimien kouluttaja Olli Seppänen on perehtynyt Pelkosenniemen taistelusta kertyneeseen lähdemateriaaliin. Hän seuraa kuvauksia ja kommentoi tarvittaessa yksityiskohtia.

– Kuvaajamme Juha-Pekka Paananen lähetti reilu vuosi sitten WhatsAppissa pienen videopätkän, jossa Olli Seppänen puhui Pelkosenniemen tapahtumista. Se oli niin vakuuttava esitys, että aloin miettiä, miksi kukaan ei ole tehnyt tästä elokuvaa, Martti Takalo kertoo.

Takalo otti yhteyttä Olli Seppäseen, ja ideasta alkoi muodostua vähitellen elokuvaprojekti.

Tuotantotiimissä tärkeitä tekijöitä ovat myös elokuvan äänestä vastaava Tarmo Moisio, musiikin tekijä Jani Utriainen, sekä puvustajat Jutta ja Monja Takalo.

Elokuvan teossa on mukana myös yli 70 vapaaehtoista, pääosin Saarijärveltä, Jyväskylästä, Äänekoskelta ja Uuraisilta. Retrovuokraamosta on saatu paljon autenttista rekvisiittaa. Esimerkiksi panssarivaunu mallia T-26, on juuri sellainen, mitä puna-armeija käytti. Nykytekniikka mahdollistaa, että yhden vaunun sijaan elokuvassa nähdään niitä kolme.

Katso elokuvan tiiseri tästä.



Pelkosenniemi 1939 -unohdettu taistelu kertoo jopa neljänkymmenen asteen pakkasessa käydystä kolmen päivän taistelusta Pelkosenniemellä talvisodan alussa vuonna 1939. Tämä varsin merkittävä historian käänne ansaitsee todellakin tulla muistetuksi, sillä jos silloin asiat olisivat menneet toisin, ei talvisodan ihmettä olisi koettu.

Suomen kohtalo oli vaakalaudalla joulukuussa 1939, kun neuvostojoukot asettivat talvisodassa tavoitteekseen Suomen katkaisemisen kahtia. Sekä miehitykseltään että aseistukseltaan ylivoimaista neuvostojoukkoa vastaan asettui ”mallia Cajander” varustein rykmentti, joka sai myös todellisuutta kuvaavan kutsumanimen ”Resupekka-rykmentti”.

Elokuvan tekemistä siivittää syvä kunnioitus isänmaan puolustajia kohtaan.



– Näyttelen pohjanmaalaista sotamies Airolaa. Hän oli ollut suojeluskunnassa ja hänellä varusteet ovat hieman paremmat kuin monella muulla. Mutta suuri ihme on, että noin huonoilla varusteilla pystyttiin sellaisiin ponnistuksiin, Miko Puustelli kertoo.

Puustellin roolihahmo on hiukan yliaktiivinen ja uhkarohkea ja kokenut vanhempi sotamies kalastaja Tikkanen (Raimo Suuronen) muistuttaakin häntä, että kotikirkon multiin ei välttämättä tarvitse ehdoin tahdoin pyrkiä.

– Myönnän, että rooli sopii minulle täydellisesti, mutta kyllä rehvakas Airola myös kasvaa henkisesti taistelujen aikana. Puustelli sanoo.

Kolmas elokuvan fiktiivinen päähenkilö on vänrikki Kujala, jota näyttelee Tom Söderström.

Uuraislaisia elokuvasta voi bongata Miko Puustellin lisäksi ainakin Markku Koskisen, Harri Nimettömän, Tero Haapalan, Timo Kuusjärven ja Risto Mäkisen, sekä Puustellin lapsista Nicholaksen, Alissan, Lilianin ja Jordanin.

Katso alta kuvia elokuvan tekemisestä. © Tekijänoikeudet kaikkiin kuviin omistaa Juha-Pekka Paananen / Luvaton käyttö ehdottomasti kielletty.



Pelkosennimen taistelussa kuoli 117 sotilasta ja myös pohjoisesta Keski-Suomesta oli miehiä mukana. Elokuvan tekemistä siivittää syvä kunnioitus isänmaan puolustajia kohtaan. Myös kuvaustiimin loistava yhteishenki on liikuttanut pääosan esittäjää. – Kyynel on tirahtanut useamman kerran kuvausten aikana, Miko Puustelli myöntää.

Hanna Lahtinen