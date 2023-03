Passin saa nyt Uuraisilla apteekista

Posti kuljettaa paketteja, apteekki myy lääkkeitä ja passin saa poliisilta. Ihan yksinkertainen lause, jota kukaan ei kyseenalaista. Lause on myös totta, mutta vain osatotuus.

Nimittäin paketteja kuljettaa aika moni muukin yritys kuin posti, on kuljettanut jo pitkän aikaa, mutta postipaketti on ajatuksissamme termi, joka koskee kaikenlaisia kotiin tai johonkin toimipaikkaan toimitettavia paketteja. Esimerkiksi niinkin pieneltä paikkakunnalta kuin Uuraisilta löytyvät Postin toimipisteen ja pakettiautomaatin lisäksi myös Matkahuollon, Pakettipisteen, Postnordin, DHL:n ja Schenkerin toimituspaikat. Pakettiautomaatit sijaitsevat Salessa, ihan oikean ihmisen palvelua saa Uuraspostista ja myös Schenkerin toimipisteestä apteekista.

Kyllä, aivan oikein, siis apteekista.

– Moni tulee Uuraspostiin Schenkerin pakettikortin tai -viestin kanssa ja arvelee, että osoitetiedossa on virhe, kun se ohjaa apteekkiin, kertoo Taru Kukkonen Uuraspostista.



– Aika hämmästyneitä ihmiset ovat, kun tulevat meiltä hakemaan pakettiaan, jatkaa apteekin Elina Saarinen.

Pakettien lisäksi Uuraisten apteekista haetaan nyt myös passit, henkilökortit ja oleskeluvat.

Näiden asiakirjojen valmistamista ja toimittamista koskeva uusi sopimus astui voimaan maaliskuussa ja uusi jakelua hoitava yhteistyökumppani on DB Schenker, joka hoiti tehtävää myös ennen vuotta 2017, jolloin jakelijaksii vaihtui Matkahuolto. Toivakassa Schenkerin toimipiste löytyy K-Market Perälästä.

Passia ja muuta asiakirjaa hakiessa on esitettävä noutoilmoituksen mukana tullut lähetystunnus sekä todistettava henkilöllisyys Suomen viranomaisen myöntämällä passilla tai henkilökortilla. Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Ajokortilla ei voi todistaa henkilöllisyyttä passia noudettaessa.

Uuraisten apteekin henkilökunta on käynyt koulutuksen virallisten asiakirjojen luovutusta varten.

– Passien luovutus ei aivan ole apteekkihenkilökunnan ydinosaamisaluetta, joten ihan hyvä, että koulutetaan. Kävimme läpi esimerkiksi kasvojen tunnistusta, kertoo Elina Saarinen ja lisää, että lauantaisin ei Uuraisten apteekista passeja luovuteta, koska silloin henkilökuntaa on yleensä paikalla vain yksi.

Myös toisen henkilön voi valtuuttaa noutamaan passin. Silloin noutajalla täytyy olla valtakirja, lähetystunnus sekä voimassa oleva Suomen viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti. Mikäli henkilöllä ei ole passin noutamiseen tarvittavaa passia eikä henkilökorttia, eikä hän halua valtuuttaa toista henkilöä noutamaan passia puolestaan, voi passin noutaa poikkeuksellisesti poliisiasemalta. Tästä voi sopia erikseen poliisiasemalla asioidessasi.

Maaliskuussa uudistui myös passien ja henkilökorttien ulkoasu ja ominaisuudet. Passeissa on teemana Saaristomeri. Sen luonto esiintyy lupa-asiakirjojen kuvituksessa ja turvatekijöissä.

Kansista on tehty minimalistisemmat ja takakannen kohokuviosta löytyy kielo. Väliaikaisista passeista on tehty oranssit. Kaikissa passeissa kasvokuvaa on suurennettu. Sekä passeille että henkilökorteille tulee uutena ominaisuutena koneellista lukua helpottava 2D-viivakoodi.

Hanna Lahtinen