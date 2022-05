Palontorjunta on iso kokonaisuus

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy:n Keski-Suomen aluetoimisto löytyy Uuraisten torin laidalta, Apteekin yläpuolelta, on löytynyt jo 10 vuoden ajan. Pertti ja Marja Pajunen isännöivät viihtyisää konttoria, josta löytyy jopa pari sänkyä. Turusta saapuvat asentajat majoittuvat toisinaan Uuraisilla.

– Kunta remontoi meille tähän tilat ja hyvin olemme viihtyneet, aikaisemmin toimistomme oli Vaajakoskella, mutta koska olemme asuneet Uuraisilla jo vuodesta 2003 asti, myös toimistolle parempi paikka on täällä, Pertti Pajunen kertoo. Asiakkaat ovat ympäri Suomen, joten Uuraisilta on ihan hyvä lähteä, Pertti Pajunen kertoo.

Yritys ei välttämättä ole uuraislaisille kovin tuttu, mutta myös aivan tavalliset uuraislaiset voivat paloturvallisuusasioissa piipahtaa toimistossa. Uuraisten kunnan kanssa tehdään myös paljon yhteistyötä. Kunnan kiinteistöjä on paloteknisten laitteiden vuosihuolloissa.

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy on vuonna 1991 perustettu turkulainen perheyritys. Itse perustaja kuoli viime vuonna juuri hiukan ennen yrityksen 30-vuotisjuhlia. Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa perustajan poika. Yrityksellä on myös vuotta aiemmin perustettu sisaryritys Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy.

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy:n päätuote on paloturvallisuus kokonaisuudessaan. Alkusammutuskalusto on usein näkyvin osuus. Sammuttimien ja palopostien asennus ja niiden huolto sekä tarkastus on luonnollisesti tärkeä osa paloturvallisuutta.

– Teemme myös automaattisen paloilmoitus- ja sprinklerilaitteiden, merkki- ja turvavalojen, savunpoiston, palo-ovien ja väestönsuojan vuosihuoltoja. Lisäksi teemme myös paloilmoitin ja savunpoistolaitteistojen saneerauksia ja uudelleenasennuksia, Marja Pajunen kertoo.

Paloturvallisuudessa iso merkitys on myös sillä, että kiinteistöjen huoltohenkilöt tuntevat turvalaitteensa ja tekevät esimerkiksi sprinkleri- ja paloilmoitinlaitteille kuukausittain testit.

– Täällä Uuraisilla meillä on viisi henkilöä, me Marjan kanssa, toimistotyöntekijä ja kaksi asentajaa, jotka kiertävät Keski-Suomesta Ivaloon saakka, Turussa on kymmenen henkilöä töissä. Uuraisten huoltoryhmän käytössä oleva varasto sijaitsee tällä hetkellä Jyväskylässä Keljossa. Mielellään olisimme varaston vuokranneet Uuraisilta, jos sellainen olisi löytynyt, kertoo Pertti. Itse päädyin firmaan yli 20 vuotta sitten vähän sattumien kautta. Olin vartijakoulutuksessa, kun sain tietää tästä paikasta. Kun aloitin, mitään asiakassuhteita ei ollut olemassa, mutta nyt on jo aika hyvin. Iso apu oli, kun Marja suulaana savolaisena tuli kymmenisen vuotta sitten myyntityöhön mukaan, Pertti kiittelee naapurintyttöä Haukivuorelta, eli vaimoaan.

Uuraisilla suoritettiin pari viikkoa sitten väestönsuojien tarkastus. POP Pankin ja PaikallisUutisten takahuoneessa sijaitsevasta väestönsuojasta löytyi jo antiikkiarvoa omaava ”tulensammutin”. Se pääsi Pertti Pajusen sammutinkokoelmaan. Laitetta ihailevat myös Janne Koskenkorva ja Niina Hannula.

Ehkä erikoisin huoltokohde yrityksellä on Linnanmäki, jonka tarkastus onkin juuri nyt ennen huvikauden alkua käynnissä. Yritys on koko ajan kasvanut ja nyt sillä on jo paljon isoja asiakkaita esimerkiksi Helsingissä Aleksanterinkadun ja Esplanadin kiinteistöjä, sekä Suomen suurin palvelukotiketju. Siitä huolimatta se on alalla Suomessa toimivista yrityksistä pienemmästä päästä.

Kohtuullisen pieni koko tuo ketteryyttä toimintaan, eikä asiakasta pompotella henkilöltä toiselle.

– Markkinointi on toiminut hyvin, laadukkaasti tehty työ ja maine ovat tälläkin alalla erittäin tärkeitä. Meillä on 24/7-puhelinpäivystys, josta asiakkaat saavat aina kiinni huoltomme, jos kohteissa on ongelmia paloteknisten laitteiden kanssa. Reklamaatioiden käsittelyt ja korjaustarpeet tulevat käsittelyyn todella nopeasti. Teemme myös paljon yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten pelastusviranomaisten ja määräaikaistarkastuslaitosten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat kiinteistö- ja tilapalvelupäälliköt, kohteiden vastaavat sekä kiinteistöhuolto. Yhteistyö on hyvin moniammatillista, Marja Pajunen kertoo.

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy:llä on koko ajan haku päällä. Asentajia tarvittaisiin lisää.

– Työ on tosi mukavaa, monipuolista ja vaihtelevaa, mutta suurelta osin reissutyötä, se vähän karsii perheellisiä hakijoita, Pertti ja Marja kertovat.

Alalle ei ole suoraa koulutusta, vaan perehdyttäminen annetaan yrityksessä. Hyvän pohjan saa sähkö- elektroniikka- tai lvi-alalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo alan yrittäjiä.

Paloturvallisuus on Suomessa varsin korkealla tasolla ja kehittyy koko ajan.

– Sinä aikana, kun olen alalla toiminut, on tullut paljon uusia laitteistoja ja myös vuonna 2011 uudistettu pelastuslaki nosti paloturvallisuusvaatimuksia selvästi. Palotekninen suunnittelu on nykyään olennainen osa paloturvallisuutta, Pertti Pajunen.

– Kyllä itsekin liikkuessa pistää merkille, miten esimerkiksi julkisissa tiloissa on paloturvallisuus hoidettu.

Tavallisessa kodissa sammutin, sammutuspeite ja useampi toiminnassa oleva palovaroitin antavat jo hyvän turvan.

– Sähköverkkoon liitetty palovaroitin on toimintavarmin ja jos talossa on tulisija, myös häkävaroitin on hyvä olla, Pertti Pajunen sanoo.

Hanna Lahtinen