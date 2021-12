Palkinto periksiantamattomuudesta

Haasteellinen, on sana, jota Uuraisten vuoden yrittäjä vuosimallia 2021 käyttää usein. Monelle yrittäjälle haaste on sama kuin ongelma, mutta tälle yrittäjäpariskunnalle haaste on aidosti asia, joka voitetaan.

Yrittäjät saapuivat Uuraisille vuonna 2016, mutta eivät onneksi tienneet, mitä kaikkea lähivuodet toisivat tullessaan. Jo aivan alussa mittavan yrittäjäkokemuksen omaavat yrittäjät törmäsivät tosiasiaan, että Uuraisilta oli todellakin tullut ostettua nippu haasteita.

Pettymyksiltä ei vältytty, mutta ei myöskään hienoilta onnistumisilta. Matkan varrelle on myös osunut lukuisia sykähdyttäviä kohtaamisia ja muiden uuraislaisten kunnioitus näitä yrittäjiä kohtaan on kasvanut kasvamistaan. Sellaisiakin sanoja on käytetty kuin pelastaja tai ihmemies.

Kaikkein suurin vastoinkäyminen roihahti tämän vuoden alussa, mutta lopulta sekin on ollut vain haaste.

Varmasti kaikki uuraislaiset toivovat, että vuoden 2021 yrittäjien tarinaa voi mahdollisimman pian kuvata niinkin kuluneilla sanonnoilla kuin ”vaikeuksien kautta voittoon” tai ”kaikki se mikä ei tapa, vahvistaa” ja ”lopussa kiitos seisoo”.

Aivan varmasti haasteita on edessä tulevaisuudessakin, mutta vaikea uskoa, että niin suuria, etteivätkö nämä pelottomat, raudankovat, mutta inhimilliset ja empaattiset yrittäjät niitä selättäisi.

Näillä sanoilla Uuraisten Yrittäjien puheenjohtaja Taru Rytkönen alusti Vuoden 2021 Uuraisten Yrittäjien Marjoniementila Oy:n Mika Saarisen ja Katja Kiukkosen palkitsemista.

Katja Kiukkonen ja Ruustinna-kissa.



Viidessä vuodessa pariskunta on ehtinyt tehdä yhtä sun toista, eikä tosiaankaan helpoimman kautta. Ikään kuin koronassa ei olisi ollut tarpeeksi, alkuvuodesta Marjoniemen päärakennus vaurioitui tulipalossa todella pahoin.

Senioritalosuunnitelmat vanhan Shellin paikalle olivat ennen näitä vastoinkäymisiä jo pitkällä, mutta puutavaran hinta on entisestään hankaloittanut projektia.

Jotain uutta ja jännittävää on kuitenkin lupa odottaa, nyt kun Marjoniemen jättisuuri korjausurakka alkaa olla loppusuoralla.

Oma kotikin Uuraisille pitäisi jossain vaiheessa ehtiä laittaa, mutta senkään jälkeen ei Mika Saarinen kiikkus- tai rantatuoliin taida vielä pitkään aikaan malttaa istahtaa.

Hanna Lahtinen