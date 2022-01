Päiville koittivat kestojoutilaan päivät

Komeroiden siivous on jo aloitettu, maanantain saattoi pyhittää kynttilöiden teolle, innokas hirvikoira Karukoivun Qakru pihassa viuhtoo häntäänsä ja kutsuu emäntäänsä lenkille. Siinä Suomen vanhimman maakaupan eli Toivakan K-market Perälän ”ikiaikaisen asiakaspalvelijan”, Päivi Laitisen kiireettömät kuulumiset Taka-Toivakasta tammikuisena pakkaspäivänä vuonna 2022.

Nyt perjantaina on virallisesti viimeinen Päivi Laitisen työvuoro Perälässä. Kun kertyneet vuosilomat on nimellisesti pidetty, helmikuun alusta alkavat eläkepäivät. – Aloitin Matti Perälän kauppiasaikaan, silloin piti vielä hinnat muistaa kassalla omasta päästä tai papereista lunttaamalla, kun ei vielä ollut tietokonepohjaista hintajärjestelmää, muistelee Päivi ja pohtii vuosien nopeaa kulkua.



Pitkä työrupeama samassa kaupassa on ollut vaihtelevaa, kaupan muutoksien mukana on muuttunut paljon, mutta myös työtoverit ovat tulleet niin tutuiksi, että jo aamulla nenän asennosta on tiennyt millä mielellä toinen tänään on.

– Aina oli mukava mennä töihin, kuin toisen perheensä seuraan. Jään kaipaamaan työkavereita enkä varmaan malta olla menemättä välillä Perälän takahuoneeseen vaihtamaan kuulumisia heidän kanssaan. Ja jos terveys mitenkään sallii, voisin tehdä vielä pikku sijaisuuksia ja vaikka kausiapuna välillä vielä kaupalla olla.

Päivi muistaa kiitollisena etenkin diplomikauppias, talousneuvos Matti Perälää, joka opetti ja opasti häntä työhön. – Matti oli hyvin edistyksellinen kauppias ottamaan uusia kassa- ym. tietojärjestelmiä käyttöön. Tietokonepohjaiset tuote- ja hintasysteemit tuli meille jo 90-luvun taitteessa, hän toteaa kaupan alan työn suurimmasta muutoksesta oman työuransa aikana.

Toinen iso ikävän syy on Päiville asiakkaat, jotka 34 ja puolen työvuoden aikana ehtivät tulla tutuiksi. – Asiakkaat olivat aivan ihania, kanta-asiakkaiden kanssa juteltiin paljon muustakin kuin ostoksista. Ja kesäihmisiä odotettiin aina kuin muuttolintuja tulevaksi.

SATTUMA NAPSAHTI KOHDALLE. Päivi kävi miehensä Erkin kanssa aikoinaan Perälän rautakaupassa hankkimassa tarpeita talonrakennustyömaalleen, kun Matti Perälä totesi, että liikkeessä tarvittaisiin työvoimaa. Vuosi oli 1987 ja siitä alkaen Päivi on ollut Perälässä töissä.

Perälän liikkeestä sai ostaa tavaraa saman katon alta aina possunpuolikkaista maitopurkkiin ja rautanauloista eläinrehuihin. – Silloin Perälä oli oikea sekatavarakauppa, lähes kaikkea löytyi. Toimin itse tekstiili- ja käyttötavaran vastaavana myyjänä silloin.

– Kun rautakauppa sitten vuoden 2005 paikkeilla eriytyi ja syntyi Ruoka-Perälä, tekstiilit olivat jo jääneet valikoimasta aiemmin pois. Oltiin Hokkasen Eilan kanssa silloin osakkaana yrityksessä, Päivi jatkaa. – Matti oli kauppias edelleen, minä ruokapuolella toimitusjohtajana ja myymäläpäällikkönä.

Päivi Laitinen on nähnyt kaikki muutokset ja laajennukset, tämän viimeisenkin, kun Perälään palasi pieni rautaosasto. – Me kaupalla aikanaan arveltiin, että niin kauan se Matti kauppiaana varmaankin myymäläänsä laajentaa kuin vain tonttia riittää, Päivi nauraa.

Uskallusta muutoksiin ja laajennuksiin on ollut muillakin kauppiailla. Myöhemmin Matin tytär Matleena Hiltunen tuli kauppiaaksi, sitten Minna Perälä. Päivi jatkoi kassa-myyjänä myös nykyisen kauppiaan, Vesterisen Kertun aikaan.

KUN KAUPALLE EI ENÄÄ OLE KIIRETTÄ, Päivi asettuu lomajakson jälkeen asteittain kokonaan kestojoutilaaksi. Omille jutuille jää nyt aikaa, mieluisimpana niistä on oman jämtlanninpystykorvapojan kanssa ulkoilu ja metsästysharrastus yhdessä puolison kanssa. – On minullakin metsästyskortti, mutta en lähde aseen kanssa. Olen toiminut koiranohjaajana hirvimetsällä ja myös hirvikoiratuomarina. Se on hyvää vastapainoa ollut työlle.

Perälän ”vakiokalustoon” kuuluvia Päivi Laitista ja Eila Hokkasta muistettiin hiljattain Keskuskauppakamarin kultaisilla ansiomerkeillä. Eilalle merkki myönnettiin 35 vuoden työskentelystä samalle työnantajalle, Päivin ansiomerkissä on punaisella rusetilla lepäävän caduceuksen eli Merkuriuksen sauvan päällä luku 30.

– Harmittavasti jäi puolta vuotta vaille tuo 35 vuotta, mutta hyvältä tunnustus aina tuntuu, hän tuumaa. Päivi pohtii, että hän oli jo Perälässä töissä, kun nykyinen kauppias oli vasta viisivuotias. Kerttu Vesterinen nimittäin täyttää 40 vuotta tällä viikolla.

– Niin se on, vuodet kylän kaupalla ovat kuluneet kuin siivillä. Kaikille asiakkaille ja työkavereille lämmin halaus kiitokseksi – näin korona-aikaan tosin vain etänä, Päivi toivottaa.

Lea Lerkkanen