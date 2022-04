Päiväkoti Helmi lopettaa yksityisenä päiväkotina – jatkaa kunnallisena yksikkönä

Yksityiset varhaiskasvatustoimijat ovat olleet suurissa vaikeuksissa viime vuosina, nyt on Uuraisten Oikarissa toimivan kristillisen Päiväkoti Helmen toimintaa pyörittäneen Uuraisten kristillisen päiväkodin kannatusyhdistys ry:n vuoro nostaa kädet pystyyn mahdottoman edessä. Päiväkodin kaikki hoitopaikat 36 kappaletta, ovat täynnä, mutta silti toimintaa ei saada kannattavaksi.

Taloudellisesti reilun 10 vuoden matkalle on mahtunut pari hyvää vuotta ja loput enemmän tai vähemmän haastavia vuosia. Yhdistyksen tavoitteena ei ole kerätä voittoja, joten mutkaisesta matkasta huolimatta toimintaa on saatu pyöritettyä.Vuoden 2021 aikana yhdistyksen hallitus on seurannut tilannetta jokaisessa kokouksessaan hyvin tarkasti. Koronapandemia on jatkunut ja vaikeuttanut työvoiman saatavuutta entisestään. Varhaiskasvatusalalla on jo pitkään ollut pulaa työvoimasta, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista. Lisäksi sijaisuuksista on aiheutunut kuluja huomattavasti.Samaan aikaan palvelusetelin indeksikorotukset eivät ole kehittyneet siinä tahdissa kuin kustannukset. Monet yksityiset toimijat ovat luopuneet varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta, koska lain asettamat vaatimukset ovat liian vaativia toteuttaa palvelun tuottamiseen ohjatuilla varoilla. Yksityisenhoidon lisän nostaminen on asiakasperheille kohtuutonta.Yleisenä kehityksenä yhdistyksissä ja julkisissa palveluyksiköissä erilaiset omavalvonnan vastuut lisääntyvät. Tämä tarkoittaa jatkuvaa perehtymistä, raportointeja ja asiakirjojen valmistelua. Ensi vuoden alussa toteutuva Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus myllertää toiminnan tukipalvelut, kuten puhtaanapito-, ravitsemus- ja tilapalvelut. Nämä koskevat myös varhaiskasvatuspalvelun tuottamista.



Päiväkoti Helmi avattiin vuoden 2011 alussa Oikariin sitä varten rakennettuihin tiloihin. – Reilun kymmenen vuoden matka on ollut antoisa ja rikastuttava. On ollut ilo tarjota päiväkotipaikka lukuisille lapsille ja tehdä yhteistyötä kymmenien asiakasperheiden kanssa. Henkilöstö on sitoutunut työhönsä kiitettävän välittävästi ja tehnyt parhaansa. Yhdistyksen tavoitteena ei ole kerätä voittoja, joten mutkaisesta matkasta huolimatta toimintaa on saatu pyöritettyä, yhdistys kertoo tiedotteessaan.

– Voimavaramme vain eivät riitä. Yhdistys lopettaa Päiväkoti Helmen ylläpitämisen kuluvan toimintakauden päättyessä 31.7.2022. Kunnan kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kaikkina vuosina ja myös tämän tulevaisuusnäkymän osalta. Kunta on vastuussa alueellaan varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta ja selvittää vaihtoehtoja jatkon suhteen, tiedote jatkuu.

Uuraisten kunnan tahtotila on jatkaa palvelun tuottamista mahdollisimman häiriöttömästi, joten on erittäin todennäköistä, että päiväkotitoiminta Oikarissa jatkuu. Osapuolet pyrkivät varmistamaan, että muutoksesta aiheutuisi perheille mahdollisimman vähän haittaa.