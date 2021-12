Pääkirjoitus: Rakas joulupukki, ihana taivaanenkeli tai kiltti universumi…

Rakas joulupukki, ihana taivaanenkeli tai kiltti universumi, kenellä nyt sattuu aikaa, osaamista ja voimavaroja olemaan: olisi yksi toive, tai oikeastaan kaksi vaihtoehtoista. Mutta älkää tästä nyt mitään paineita ottako, pärjään kyllä ihan hyvin näillä vanhoillakin systeemeillä.

Eli siis toivoisin ihan sellaista tavallista supervoimaa, ei tarvitse olla mitään uusinta mallia, parin vuoden takainen versio kelpaa ihan hyvin. Jos teillä sattuisi vaikka tiskin alla olemaan joku jonkun palauttama voimapaketti käyttämättömänä lojumassa, niin se tulisi hyvään käyttöön. Kannatan muutenkin kierrätyslahjoja. Ja tosiaan, ei tarvii olla mitään ihme toimintoja, riittää, että voimapaketin avulla muistan kaiken, ehdin kaiken ja osaan kaiken. Ihan basic.

Vaihtoehtoisesti tietysti minulle kelpaisi annos riittämisen tunnetta ja kiitollisuutta, rauhaa ja rakkautta, mutta tiedän, että nämä tuotteet on olleet lopussa joka paikasta jo pitkään. Jos nyt jostain kuitenkin sattuisi vielä jotain löytymään, niin älä rakas joulupukki, ihana taivaanenkeli tai kiltti universumi, kelle nyt päivystysvuoro on napsahtanut, ainakaan ota paineita paketoinnista. Kääräise kultakimpale nopsaan vaikka paikallislehteen ja työnnä ovenraosta. Ajatus ja sisältö on kuitenkin tärkeimpiä. Käyttöohje olisi kuitenkin hyvä olla mukana, oon tosi tumpelo näissä jutuissa ja jos joudun metsästämään käyttistä esim. netistä, niin sitten tulee stressi ja se on näitten tuotteiden kanssa vähän sellainen latistava juttu.

Tiedän, että teillä on tosi kiire nyt, niin riittää kyllä ihan hyvin, jos vaikka ensi vuonna saatte toimitettua ja katsokaa, että ekat annokset menee eniten tarvitseville. Mutta kyllähän te osaatte, ammattilaisia kun olette. Joten oikein hyvää joulua ja tsemppiä teille rakas joulupukki, ihana taivaanenkeli ja kiltti universumi. Hyvin te vedätte.

Hanna Lahtinen