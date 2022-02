Pääkirjoitus: Kun karhu kyyhkyä pyydystää

Ikäkriisi on outo juttu. Se pistää ihmiset tekemään erikoisia asioita. Eräs pitkä mies Kotaperältä täytti syksyllä 60 ja päätti, että nyt pistetään kylälle omat rallit pystyyn. Ohimennen tuli lisättyä yhteisöllisyyttä ja ajankohtakin taitaa sattua sellaiseksi, että samalla voidaan juhlia koronan kaatumista. Ensi viikolle kirjoitan jutun miehestä, joka on päättänyt samankokoisen juhlavuoden kunniaksi toteuttaa poltetun maan taktiikkaa. Rauhanomaisesta ja kansanperinnettä vaalivasta toiminnasta tässäkin on kyse.

Sitten on pieni mies naapurissa, jolla tulee lokakuussa 70 täyteen. Hän on tehnyt ennenkin hassuja tempauksia. Hänestä on levinnyt kuvia kotkan selässä liitelemässä tai karhun kanssa painimassa. Nyt häneen on pian kahdeksalle kymmenennelleen siirtyessään selvästi iskenyt tarve jättää vieläkin isompi jälki maailmanhistoriaan. Häntä ei selvästikään pelota, että pienille, hassusti uhoaville miehille on historian pyörteissä käynyt yleensä lopulta huonosti.

Oman historiantulkintansa innoittamana hän on joukkoineen rientänyt pelastamaan paria pikku plänttiä Itä-Ukrainassa. ”Pelastaminen” ja ”itsenäisyyden tunnustaminen” on tulkittu muussa maailmassa hyökkäykseksi. Asia on kaikin puolin pelottava ja yksi huolestuttava yksityiskohta on, että parilla pikku pläntillä, eli Donetskin ja Luhanskin alueilla asuu 6,3 miljoonaa ihmistä. Väistämättä tulee mieleen yksi pieni pläntti Venäjän rajalla vähän pohjoisempana.

Hyvä naapuri, sallitko että annan pikku vinkin. Ikäkriisiin on saatavissa apua, ei tarvitse alkaa uhittelemaan. Mielekäs tekeminen on avainasemassa. Itse olen viehättynyt keijunmekkojen kasvatuksesta, mutta tiedän, että sinua kiinnostaa esimerkiksi jääkiekko. Otappa nyt aluksi vaikka kaukosäädin kauniiseen käteen ja rentoudu katselemalla viime sunnuntain olympiafinaali vielä kerran.

Hanna Lahtinen