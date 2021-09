Ovet auki historiaan

Lauantaisen 4H:n pop up -ravintolapäivän tiimoilta veteraanikorsulla herkuteltiin mm. vohveleilla hillon ja kermavaahdon kera, kinkkupiiraalla ja kaneliässillä. Pop up -kahvilaa pitivät 14-vuotiaat ystävykset Maija Kuustie ja Ilona Parviainen 4H-yrityksiensä By Maija ja Herkkusuille By Ilona nimissä. Pop up -päivän taustalla oli Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen Leader-rahoitteinen Mahdollisuuksia ja massia -hanke.

– Tämä oli eka kerta kun pidimme omaa pop up -kahvilaa, kertoivat tytöt. – Oli tosi kiva projekti ja jäi tosi hyvä fiilis päivästä, iloitsi Maija. Pop up -jutut on tosi hyvä tapa hankkia rahaa, olis kiva tehdä jotain vastaavanlaista jatkossakin.



Tyytyväinen oli myös 4H-yrittäjäkollega Ilona: – Mun mielestä oli ihan mahtava kokemus ja onnistuttiin järjestelyissä omasta mielestä tosi hyvin.

– Ilonalle ajatus yrittäjyydestä on tullut 4H-kerhon myötä. Toki hän on aina tykännyt leipomisesta, kertoi Ilonan isä Janne Parviainen.

– Yrittäjämäinen toiminta opettaa Ilonalle vastuullisuutta, huolellisuutta ja taloudellista ajattelutapaa. Tuen Ilonaa osallistumalla ideointiin ja testailemalla yhdessä tuotteita sekä kuljetuksissa. Kotona saa myös vapaasti leipoa ja laittaa ruokaa.

– Sain reippailta kahvilanpitäjiltä ystävällistä asiakaspalvelua ja just semmosen vohveliannoksen kuin toivoinkin. Kylläpä oli hyvvää! Tekee mieli vieläkin kiitellä, kommentoi Salme Puikkonen, joka oli jättänyt päiväkahvitarpeet varaamatta kotiin kun oli tiedossa nuorten järjestämät kanttiinikorsukahvit.

– On ollut museokäynteineen hirveen mukava tapahtuma, tällaisia pitäisi olla useamminkin, summasi Salme.

Tapahtumassa Kotiseutukeskuksen museo-oppaana toiminut Toivakan Pitäjäseuran puheenjohtaja Marjatta Taipale iloitsi tapahtumapäivän onnistumisesta. – Olen iloinen kun saatiin nuoria pitämään kahvilaa kanttiinikorsuun. He onnistuivat hienosti ja toivon että jatkossakin voitaisiin järjestää tapahtumia 4H-yrittäjien kanssa, vaikkapa joulun aikaan, vinkkasi Marjatta.

Kati Markkanen