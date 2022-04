Oskari vanhainkodissa Kynkkälän näytelmässä

Kyynämöisten Kynkkälässä näytellään taas kahden vuoden koronatauon jälkeen. Työn alla on uuraislaisen Anita Pihlaisen kymmenes näytelmä Oskari. Aihe on kuin suoraan elävästä elämästä, vanhustenhoidosta ja elämästä vanhainkodissa, missä sielläkin aina sattuu ja tapahtuu. Käsikirjoittaja ohjaa näytelmän, jota esitetään suunnitelmien mukaan Kynkkälän näyttämöllä toukokuun alussa ja aikana. Viimeinen näytös on heinäkuussa Uuraisten viikolla.

Näytelmään oli alunperinkin suunniteltu elävää musiikkia ja tauko muhikin sitä vielä lisää. Huomattiin että laulua voisi hyvin ollakin useammassa kohdassa kuin alkuperäinen ajatus kahdesta kohtauksesta. Pientä huolta tuotti kuitenkin se että mukaan lupautunut Riitta Malinen oli muuttanut tauon aikana pois paikkakunnalta. Onneksi äänekoskelainen Rauno Heinonen lupautui mukaan laulamaan ja soittamaan kitaraa. Näytelmässä on mukana myös tanssia sekä muutakin reipasta menoa. Pieniä roolivaihdoksia on tapahtunut ja osa näyttelijöistä joutui jäämään pois muuttuneiden olosuhteiden takia.

Päähenkilö Oskarin roolin näyttelee Reijo Länkinen. Oskarin vaimo on kuollut ja Oskari jää yksin, eikä tahdo millään selvitä. Ennen hauskasta miehestä tulee katkera, itseensäsulkeutuva, avuksi tarjoutuviakin syrjivä. Terveys reistaa ja muutenkin koko mies on kuin hukassa. Tästä kertoo näytelmän alkuosa. Vanhainkodissa Oskari vähitellen muuttuu ja samalla näytelmäkin saa enemmän komedian piirteitä.

Näytelmä tapahtuu samassa kunnassa kuin Topin kaupalla-näytelmä ja jotkut roolitkin, esimerkiksi papin roolin näyttelee edelleen Jukka Pihlainen. Mukana on jälleen myös julkkis, huutokauppakeisarin Markku Saukko.

– Meillä on näytelmässä monta uutta haastetta. On saatava viisikymppiset näyttelijät maskeerattua lähes yhdeksänkymppisiksi. Näyttelijöiden on myös opittava sisäistämään roolinsa ja näyteltävä vanhusta. Uutta näytelmässä on myös musiikki ja tanssiesitys, kertoi Anita Pihlainen.

Toinen näyttelijöiden haasteista on improvisointi. Edellisissäkin näytelmissä se on koettu toimivaksi asiaksi. Näytelmä ei saisi katketa, jos joku vuorosana ei muistu mieleen. Ritva Mäkelä, joka on aiemmin toiminut useana vuonna kuiskaajana, on nyt siirtynyt näyttämön puolelle. Ohjaaja-Anita nähdään näyttämöllä ja ehkä häntä kuullaan myös kuiskaustehtävässä.

– Harjoitukset ovat sujuneet hyvin. Joku joutuu olemaan aina joskus poissa, mutta se ei ole tahtia haitannut. Improvisointia on kovasti harjoiteltu tähänkin näytelmään, edellisissä näytelmissä saatujen hyvien kokemusten ja kehujen innoittamina kiitti Anita.

Näytelmällä on myös tarkoituksensa. Se yrittää saada ihmiset ymmärtämään paremmin vanhusten mielenmuutoksia ja käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, kuten puolison menettämisen jälkeen. Taustalla voi olla juuri niitä vaikeita asioita, mistä näytelmässä kerrotaan.

Näytelmässä esiintyvät Kirsti Kokkila, Hanna-Mari Mäkelä, Ismo Kuorttinen, Markku Saukko, Marko Kyppö, Reijo Länkinen, Jukka Pihlainen, Ari Kaipainen, Irja Seppänen, Rauno Heinonen, Ritva Mäkelä ja Anita Pihlainen.

Tellervo Lehtoranta