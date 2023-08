Oona pysyy uuraislaisena koko opiskeluajan – nyt siihen kannustaa kuntakin

Oona Lappi Uuraisten Jokihaarasta on aloittanut juuri opiskelut Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa Saarijärvellä. Viikot hän asuu oppilaitoksen asuntolassa, mutta viikonloppuisin koti kutsuu. Kirjoilla hän on Uuraisilla.

– Ei käynyt mielessäkään, että kirjoja olisi vaihdettu, kun siihen ei ole tarvetta, kertoo Oonan äiti Teija Lappi.

Kelan myöntämä opintotuen asumislisä on yleensä se pakottava syy, jolloin virallinen kotipaikkakunta on pakko muuttaa opiskelupaikkakunnalle, mutta varsin usein kirjat muutetaan ilman sen suurempaa tarvettakaan.

Moni kunta on kehitellyt erilaisia porkkanoita, jotta toisen asteen opiskelijat saataisiin pitämään kirjansa mahdollisimman pitkään siinä asuinkunnassa, jossa on varttunut ja peruskoulun suorittanut. Uuraisilla ei aiemmin ole ollut tarvetta tällaisiin porkkanoihin, koska väestömuutos on ollut muutenkin positiivista, mutta nyt on otettu askel suuntaan, jossa myös aikuistuvien nuorten pitovoimaa lisätään.

Viime viikolla sivistyslautakunta päätti laittaa Uuraisten kunnan 150-vuotisjuhlarahaston opiskelija- ja harrastusstipendit jälleen haettavaksi ja samalla se tarkensi opiskelijastipendin myöntökriteerejä.

– Meillä ei ole ollut mitään porkkanoita pitkälti yli kymmeneen vuoteen ja ajateltiin aloittaa tällä ja katsotaan mihin johtaa. Nyt stipendiä voivat hakea toisen asteen oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkinnon suorittaneet uuraislaiset, joiden kotipaikka on Uuraisten kunta opintojen alusta lähtien yhtäjaksoisesti stipendin myöntämiseen saakka. Stipendi myönnetään hakemuksesta ja vain kerran samalle henkilölle, peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen kertoo.

Stipendejä on myönnetty edellisen kerran juhlavuonna 2018.

– Kun meillä on tällainen stipendirahasto olemassa, on syytä nostaa sitä esiin ja samalla painottaa, miten arvostamme opiskelijoita, jotka pysyvät myös virallisesti uuraislaisina koko opiskelujensa ajan, lisää kunnanjohtaja Juha Valkama.

Tilastokeskuksen väestölukemat näyttävät alkuvuoden osalta oikein mukavilta. Uuraislaisia oli kesäkuun lopussa 14 enemmän kuin viime vuodenvaihteessa, eli 3606 kuukkalaista.

Kotipesästä irrottautuminen ja uusi koulu ovat nuoren elämässä jännittäniä hetkiä. Oonalla kaiki on sujunut hyvin ja rutiinit ovat löytymässä.

– Koulu Pokella on alkanut hyvin. Olen saanut kivasti kavereita omalta luokalta ja asuntolasta. Ensimmäisten päivien tunnit olivat oikeastaan pelkkää istumista ja kuuntelemista. Heti toisena iltana koulussa lähdimme kalaan neljä kaverin kanssa. Saatiin reissulta kaksi kalaakin, ahven ja salakka. Maanantaiaamuna oli ensimmäiset neljä tuntia ruotsia, mutta siitäkin selvittiin ja koulu olikin jo pian loppunut. Koulun jälkeen lähdimme kauppakyydillä kauppaan. Illalla takaisin asuntolalla lähdimme kalaan uudestaan, Oona kertoo.

Hanna Lahtinen