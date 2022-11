Onnistumisen elämyksiä

Uuraisille on nyt sijoittunut noin 50 ukrainalaista. Asunnot on sisustettu, toppatakkeja sovitellaan ja kieltä opiskellaan. Seuraava vaihe on kotoutuminen uuteen kotimaahan ja mielekkään tekemisen löytäminen. Useimpien kohdalla se tarkoittaa työtä. Vaikka Uuraisillekin saapuneiden joukosta löytyy monenlaista ammattilaista ei tie työelämään vieraassa maassa, vielä vailla kielitaitoa ole helppo.



Mutta askel askeleelta oma polku voi löytyä. Ukrainalaisella Katerina Ivanenkolla on jo hyvä suunta. Ahkerana ja oma-aloitteisena hän meni kysymään helluntaiseurakunnan venäjänkielentaitoiselta Anna-Liisa Muhokselta, voisiko auttaa keittiössä. Kotimaassaan kokkina ja kondiittorina toimineen Katerinan eli Katjan taidot hämmästyttivät ja Anna-Liisa pyysi häntä leipomaan ukrainalaisen täytekakun Ukraina-koordinaatioryhmän tapaamiseen. Kakku toimikin mainiona käyntikorttina, sillä pian kirkkoherra Anttti Toivio oli tilaamassa omenapullia seurakunnan vaalitenttiin. Ensi lauantaina Katja on myymässä leipomuksiaan Sesonkipuoti Selman Marrasmarkkinoilla.



Koordinaatioryhmä ehti kakun maistelun lomassa kertoa myös tunnelmiaan, nyt kun kiire on hiukan hellittänyt, eikä WhatsApp piippaile aivan yhtä tiuhaan tahtiin.

– Ilo on ollut olla mukana tässä yhteistyössä, koska se on toiminut todella hyvin, helluntaiseurakunnan pastori Timo Koivisto tiivistää ryhmän tunnot.

– On ollut upeaa katsoa, kuinka Uuraisilla on suorastaan heittäydytty auttamaan, lisää Antti Toivio.

Toisenlaisiakin esimerkkejä on ryhmän korviin kantautunut. SPR:n puheenjohtaja Mirja Kaartinen on kokenut ylpeyttä oman kotikuntansa yhteistyöstä kuunnellessaan muiden SPR:n osastojen kokemuksia.

– Itse kiittäisin Uuraisten kunnan panosta, sillä tämän kaltainen toiminta voidaan hoitaa hyvin ainoastaan kuntavetoisesti, vapaaehtoistoimijoiden avustuksella. Meidän kunnasta on löytynyt harvinaisen hyvää koordinointikykyä ja tehtäviinsä sitoutuneet ihmiset, sanoo Lions Clubin Jari Rytkönen.



Hyvän Tuulen Pajan Tiia Poikonen, Vuokratalojen Markus Malmikallio ja työnsuunnittelija Ari Pekka Pasanen ovat kiitoksensa ansainneet, kuten myös päällikkötasolla peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen ja kunnanjohtaja Juha Valkama.

– Porukalla kun mietitään niin hommat hoituu hyvin, ei tällaisia asioita käskyttämällä hoideta, tuumii Jouko Nykänen.

Tiia Poikoselle syksy on ollut ainutlaatuinen. Muut kutsuvat häntä moottoriksi.

– En osannut alkusyksystä arvata, millainen syksystä muodostuu. Vaikka on ollut raskastakin, niin tärkeää työtä olen päässyt tekemään, että ehdottomasti plussapuolelle kokemus kääntyy. Nyt opettelen pikkuhiljaa jättämään työn työpaikalle, hän kertoo.

Hanna Lahtinen