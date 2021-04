Onnellisten kanojen hoitajakin on onnellinen

Birgitta ja Jani Hintikan kanala on vanhassa navetassa, josta lehmät on aikoja sitten lähteneet. – Kanalassa tulee aina hyvälle tuulelle, sillä kanat ovat todellisia stressinpoistajia, sanoo Birgitta Hintikka, puuseppä ja agrologi Uuraisten Kelloperältä.

– Sosiaalisessa mediassa meidät tunnistaa nimellä Ketola Chickens, mutta virallista nimeä kanalalle ei vielä olla annettu, kertoo Birgitta.

Kolmekymmentä piikkiönkantaa edustavaa maatiaiskanaa tepastelee turvallisessa osastossaan, jossa on orsia ja pesiä ja laumankaitsijoina komeat kukot Kakadu ja Paisti. Birgitta ottaa Kakadun syliinsä ja Paisti päästää komean kiekaisun.

Birgitta ja Jani ottivat seitsemän vuotta sitten kesäkanoja. Niistä ei olisi millään raaskinut luopua. Niinpä kanoille rakennettiin talviasuttava maja ja sitäkin sitten laajennettiin. Noin kaksi vuotta sitten rakennettiin varsinainen kanala pihapiirissä olevaan entiseen lypsykarjanavettaan. Siellä niillä on nyt enemmän tilaa liikkua ja valoisat ikkunat.



Maatiaiskanoissa kiehtoo niiden luonne ja ulkoiset piirteet. Kanat ovat yksilöitä, omia persooniaan, erinäköisiä ja -kokoisia ja Birgitta arvelee, että ne tuntevat hoitajansa. Kolmeakymmentä kanaansa Birgitta ruokkii kauralla ja herneellä ja antaa täysrehua, että valkuais- ja hivenainetarve täyttyisi. Kanalassa täytyy myös olla tarjolla hienoa soraa ruoansulatusta varten ja kanakalkkia kuoren muodostukseen.

– Maatiaiskanoilla on kerran vuodessa sulkasato, luontainen lepoaika, jolloin muninta hiipuu hetkellisesti, kertoo Birgitta. Hintikoiden kananmunilla riittää kysyntää, sillä ostajia olisi enemmän mitä pystytään tuottamaan. Maatiaisen muna onkin erinomaista esimerkiksi uunimunakkaassa, pannumunakkaassa ja erityisesti leivonnassa. Maatiaisenmunilla on vahva maku ja hyvin keltainen keltuainen, jota hyvä ravinto tietenkin vielä parantaa.



Birgitalle tärkeää on kanojen hyvinvointi ja hygienia. Kanalan puhtaanapitoa helpottaa orsien alla olevan taso, jolla saadaan kerättyä talteen suuri osa kanankakasta. Kuivikkeena käytetään turvetta ja kutterinpurua.

– Tarkoituksena on kevään aikana alkaa myymään kanankakkaa puutarhaharrastajille lannoitteeksi. Kompostoitu, palanut kanankakka on erinomainen typpilannoite esimerkiksi hyötykasveille, tai kesäkukille. Seassa olevan turve toimii samalla hyvin maanparannusaineena, kertoo Birgitta.

Kanojen hoito vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Pari kertaa päivässä niitä on käytävä katsomassa, sillä joskus voi vesiastia kaatua ja loukkaantumisiakin voi sattua. Varsinkin ulkotarhassa petolinnut voivat olla kesällä vaaraksi kanoille. Kanojen hyvä suojaväri suojelee niitä pedoilta. Maatiaiskana on Suomen olosuhteisiin ihanteellinen. Se sietää hyvin viileää ilmaa ja on taudinkestävä ja pysyy hyvin terveenä. Sopivin lämpötila kanalassa on +5 – +10 C astetta. Lämpöä pidetään talvisin yllä lämpölamppujen avulla.



Munia kanat tuottavat ilman kukkoakin, mutta kukkoa tarvitaan kanakannan jalostustoimintaan ja lauman suojelemiseen. Hintikat kuuluvat Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään maatiaiskanan säilytysohjelmaan. Sen tarkoituksena on pitää maatiaiskanakanta rotupuhtaana ja säilyttää alkuperäisrotua. Uusia tipuja ollaan kanalassa kasvatettu itse. Hintikoilla on oma hautomakone, jolla on haudotettu tipuja jo usean vuoden ajan. Tipuille tärkeää on syntymän jälkeen lämpö, puhdas juomavesi ja ravinteikas rehu. Tipuille annetaan täsmäruokintaa heti poikasena. Maatalouskaupasta saatava poikasrehu on hyvä valinta pienten tipujen ravinnoksi, siitä löytyy kaikki tarpeelliset ravintoaineet. Ruokinnalla luodaan hyvä perusta terveen kanan kasvamiselle.

Kymmenen uutta tipua on juuri kuoriutunut omasta hautomakoneesta.



Birgitta tähdentää, että meneillään on kanojen ulkonapitokielto lintuinfluenssariskin takia. Sitä levittävät muuttolinnut.

– Toivoisin, että kananharrastajat huomioisivat ulkonapitokiellon. Kesäkuun alussa kanat voi jo laskea vapaasti ulos, tietää Birgitta. Lintuinfluenssa voi tarttuessaan olla vakava tauti kanoille.

Laajentamisuunnitelmia Birgitalla ja Janilla ei toistaiseksi ole. Jos hankkisi enemmän kanoja, pitäisi hoitoon sitoutua vahvemmin ja ehkä jättää leipätyö. Nyt kanala kannattaa itse itsensä ja pyörii omillaan, sillä rehut, kuivikkeet ja muut tarvikkeet ostetaan munista ja myydyistä kanoista saaduilla tuloilla.

Lisääntymään päin Birgitan ja Janin kanalassa kuitenkin ollaan. Kymmenen uutta tipua on juuri kuoriutunut omasta hautomakoneesta ja uusi satsi kuoriutuu jonkin ajan kuluttua.

Tellervo Lehtoranta