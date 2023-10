Onko Kuukan kuusi Suomen suurin?

Siinä se seisoo, keskellä kaikkea, mutta kuitenkin jotenkin huomaamattomana. Se on nähnyt kehityksen hevoskärryistä sähköautoon ja sentraalista älypuhelimeen. Juuret ulottuvat syvälle kuukkalaiseen maaperään ja jos latvaan kiipeäisi, niin kauas näkisi.

Perimätieto kertoo, että samasta kohtaa on kaadettu yhtä isoja kuusia 1880-luvulla ja niistä on rakennettu Uuraisten kirkon kellotapuli. Osa tapulin rakentamiseen käytetyistä puista on ilmeisesti tullut lahjoituksena paikallisten talollisten metsistä.

Nyt Kuukan kuusi on saamassa ansaitsemaansa huomiota.

– Keväällä tien kunnostuksen yhteydessä otin kyseisen kuusen puheeksi tieosuuskunnan kokouksessa ja esitin alueen siistimistä. Mahtava kuusi pääsisi esiin paremmin, jos ympäriltä karsittaisiin pienet pajut ja koivun alut. Tällöin todettiin, että kuusi ei sijaitse seurakunnan omistamalla maalla, joten hanke jäi odottamaan, kertoo Jaana Hirsjärvi.

Kesällä kuusen huomioi tamperelainen puiden ystävä Arto Mansikkavuori.

– Puu on poikkeuksellisen paksu. Kesällä mittasimme sen ympärysmittaa rinnan korkeudelta ja se oli yli 360 senttiä! Tämä on yksi suurimpia metsäkuusia Suomessa. Sumiaisissa kasvaa nykyisen tiedon perusteella Suomen tilavuudeltaan suurin kuusi ja sen paksuus tyvestä on 107 cm eli ympärysmitta noin 340 cm, kirjoitti Mansikkavuori viestissään Uuraisten seurakunnalle.

Sitemmin selvisi, että kuusi sijaitsee sittenkin Uuraisten seurakunnan maalla ja nyt prosessi kuusen suojelemiseksi virallisesti on saatu käyntiin.

Kuukan kuuselle haetaan Luonnonmuistomerkki-statusta. Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia kuten puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Luonnonmuistomerkit merkitään maastoon selvästi havaittavalla tavalla ja rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Aiemmin mainitun Sumiaisten, latvastaan nelihaaraisen jättikuusen tilavuus on 15,13 kuutiometriä. Mäntyharjulla kasvava, entinen ennätyskuusi on Luken mittausten mukaan tilavuudeltaan 14,93 kuutiometriä. Toivottavasti myös Kuukan kuusen tilavuus lasketaan tulevaisuudessa tarkkaan.

Ilman tarkkoja mittaustuloksiakin se on kuitenkin upea yksilö ja sijaintinsa vuoksi myös erinomainen matkailuvaltti.

Hanna Lahtinen