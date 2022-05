On polkupyörien keväthuollon aika

Talven hellittäessä kaivetaan jälleen polkupyörät esiin mikä mistäkin. Osaa niistä on säilytetty asiallisesti varastossa, toiset taas ovat viettäneet talven ulkosalla jopa lumen alla. Säilytyksestä ja pyörän puhtaana pitämisestä riippuu paljon keväisen korjauksen määrä.

Ulkosalla kosteissa oloissa vaihde- ja jarruvaijerit ruostuvat, eivätkä liiku suojuksiensa sisällä joustavasti. Lisäksi ulkovaihteisten rataspakan rattaiden välien puhdistus unohtuu helposti.

Pyörät olisi hyvä pestä aina ajon jälkeen ottamalla sankoon vaikkapa astianpesuainetta ja lämmintä vettä. On myös olemassa erillisiä pyöränpesuaineita. Näin esim. rataspakkojen välit eivät muuraudu umpeen. Joskus rataspakassa rattaiden välit eivät lähde kuin meisselillä kaivaen puhtaiksi. Niiden puhdistukseen käy rattaiden väliin mahtuva kangassuikalekin, jota vetämällä edestakaisin rattaiden välit saa puhdistettua.

Pyörien huolto on kallistunut varaosien saannin vaikeuduttua. Uusittavien osien määrästä riippuen pyörähuollon hinnaksi tulee nyt odotettua suurempi summa.

Usein pyörän ketjujen vaihto ei enää riitä, vaan vaihtoon menevät ketjujen lisäksi sekä takavaihtaja että rataspakka ja vaihdevaijerikin. Jos samalla joutuu uusimaan kampisarjankin, on hinta jo ilman työn osuutta helposti yli sata euroa. Lisäksi keskiölaakerina usein toimiva nelikanttikeskiö voi mennä väljäksi ja sen hinta on noin kymmenen euroa töiden lisäksi.

Ketjujen voiteluun ei pidä käyttää vaseliinia tai muuta vahvaa rasvaa. Sen oikea voitelu sujuu ketjuöljyllä tai ketjuvahalla.

Napavaihteiset pyörät vaativat vaihteiden osalta erilaisen käsittelyn. Ne ovat nykyisin pääosin Nexuvaihteistoja ja ne huolletaan avaamalla vaihteistopaketti ja upottamalla se tarpeeksi pitkäksi aikaa vaihteistoöljyyn. Ylimääräinen vaihteistoöljy valutetaan pois ja olemassa olevat kuulalaakerit voidellaan hyvällä vaseliinilla.

Perinteisemmät polkupyörän vaihteet ovat yleensä erityyppisiä Torbedo-vaihteistoja ja niiden huolto on vaihteiston avaamisessa, puhdistamisessa ja kuluneitten osien vaihdossa. Vaativat myös oikeanlaiset voiteluaineet. Niistä löytyy internetissä mm. Vanhojen Velhojen sivuilta ohjeet.

Tässä vain osa pyöränhuollon kohteista, mutta turvallinen ajo vaatii, että pyörät myös huolletaan.

Veikko Ripatti