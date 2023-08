On ilmoja pidellyt

Kesäisenä iltana Marja-Liisa Paljakka ajelee kaikessa rauhassa Hirvaskankaan huutokaupasta kohti koti-Toivakkaa vanhaa nelostietä pitkin. Yhtäkkiä tuuli näyttää pyörittävän puita oudosti ja samassa tuntuu, ettei autokaan enää tottele ohjausta.

– Kyllä säikäytti ja jos auto olisi tullut samaan aikaan vastaan, niin kolari olisi ollut lähellä, hän muistelee kesä-heinäkuun vaihteen tapahtumaa.

Heinäkuun viimeinen viikonloppu oli puolestaan ennätyssateinen.

– Läksin perjantaina asioille kymmenen aikaan ja kaadoin vesimittarin tyhjäksi. Iltapäivällä palasin ja kaadoin klo 15.30 mittarista 30 milliä vettä. Illalla satoi pari tuntia tosi sakeasti ja kävin kaatamassa mittarista 40 milliä vettä. Yöllä neljän maissa kaadoin 24 milliä ja aamusta 18 milliä vettä. Yhteensä satoi Uuraisilla Niinimäellä vuorokaudessa 112 milliä vettä, hämmästelee Harri Palonen Kangashäkistä.

Ovatko nämä niitä ääri-ilmiöitä joita ilmastonmuutos tuo Suomeen?

– Onhan se poikkeuksellista, jos sataa melkein kahden kuukauden sateet yhden vuorokauden aikana ja todennäköisesti Marja-Liisan autoa on pyörittänyt trombin alku. Voimakkaampi trombi tai syöksyvirtaus voi kohdalle sattuessa nostaa auton kokonaan ilmaan. Lempäälässähän lensivät tänä kesänä trampoliinit, mikä sinänsä ei ole ihmekään, koska kiinnittämätön trampoliini on käytännössä purje, kertoo meteorologi Matti Huutonen ja tarkastelee huolestunut ryppy otsalla tulevan maanantain tilannetta. Tämän jutun ilmestyessä tiedämme, millaiset tuulet Suomea alkuviikosta riepottelivat. Onko Mari Paljakan huutokaupasta huutama Design by Markku -kaivo vielä paikallaan ja onko ukkonen jättänyt Niinimäen karjan rauhaan.



– Etelässä on tulossa matalapaine, joka tuo tullessaan aika rapsakoita ukkosia ja kovaa tuulta. Potentiaalia on oikeasti vaaralliselle kelille. Elementit ovat samanlaiset kuin Asta- ja Veera-myrskyissä vuonna 2010, Huutonen tulkitsee karttoja.

Yleisellä tasolla hän pitää todennäköisimpänä, että ääri-ilmioistä juuri sateet ja tuulet yleistyvät Suomessa.

– Kyllä pitkät hellejaksotkin ovat mahdollisia, mutta jotta niille syntyisi otolliset olosuhteet, niin se edellyttäisi korkeapainetta todella pitkään. Tuskin sentään aivan tämän kesän Keski- ja Etelä-Euroopan kaltaisia hirmuhelteitä Suomessa tullaan lähivuosina kokemaan.

Kreikassa hellejakson seurauksena ovat riehuneet myös maastopalot.

– Vaikka Suomessa onneksi on melko hyvä sammutusta helpottava metsätieverkosto ja maasto muutenkin vähemmän haastavaa, viimeksi pari vuotta sitten Kalajoella tuhoutui maastopalossa yli 200 hehtaaria metsää, Huutonen muistuttaa.

Syksyn ennusteenkin hän antaa – jotenkin jo tottuneesti.

– Pimeyttä kohti vaelletaan ja joulukin sieltä tulla jollottelee, silloinkin säitä piisaa. Oikeasti säätä ei luotettavasti pysty ennustamaan kuin 5-10 vuorokauden ajalle, hän sanoo ja lisää, että on toistanut saman asian 25 vuoden aikana aikakin 100 kertaa vuodessa.

– Vaikka tekniikka kehittyy ja mallinnukset paranevat, luonto on aina ihmistä vahvempi, hän päättää.

Hanna Lahtinen