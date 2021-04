On aika juhlia ja herkutella!

Sini Sillanpää ja Minna Pitkänen rakastavat kauniita asioita ja sellaisia myös kummankin käsissä syntyy. Minnan kukka-asetelmat ovat puhtaasti silmänruokaa, toki myös jotkut viehkosti tuoksuvia, mutta Sinin leipomukset myös syötävän herkullisia.

Ensi viikolla nämä kaksi taitavaa visualistia pistävät pariksi päiväksi hynttyyt yhteen ja perustavat pop up -myymälän Uuraisille. Puodin nimi on Sinin ja Minnan herkku ja kukka ja se löytyy torin laidalta Uuraisten kunnan pop up -tilasta.

– Ensimmäinen aukiolopäivä on torstai ja äitienpäivänä sunnuntaina lopetellaan, Sini ja Minna kertovat.

Puodista löytyy valmiita tuotteita, Siniltä kuppikakkuja, keksejä ja isoja kakkujakin, sekä Minnalta kukka-asetelmia, mutta molemmat ottavat myös mielellään vastaan tilauksia esimerkiksi kevään valmistujaisiin tai kesän juhliin. Äitienpäivätilauksetkin ehtii vielä tekemään ennakkoon.

Molempien tuotteet tulivat uuraislaisille tutuiksi viime joulun aikaan Sesonkipuoti Selmassa, jossa ne olivatkin aivan puodin suosituimpia.

– En ollenkaan osannut arvata, että menekki oli niin suurta, Sini Sillanpää hämmästelee.

– Minäkin olin varautunut, että 50 asetelmaa teen ja jos 30 myyn, niin ihan hyvä. Lopulta kukka-asetelmia meni yli sata, Minna Pitkänen lisää.

Minna on suorittanut puutarha-alan perustutkinnon ja erikoistunut kukkakauppaan, Sini puolestaan itseoppinut sokerileipuri. Molemmilta löytyy myös varsin monipuolinen koulutus- ja työkokemus aivan muilta aloilta.

– Leipomisinnostukseni syntyi lapsen myötä yhdeksän vuotta sitten. Ristiäisiin piti saada kakku ja muuta tarjottavaa. Minulla oli visioita, joita ei kaupasta saanut ja siksi tein itse. Pikkuhiljaa innostuin yhä enemmän ja kaveritkin alkoivat kyselemään, että tekisitkö minullekin, Sini kertoo. Oma toiminimi hänellä on ollut viime syksystä saakka.

Olen tehnyt aika monta Frozen-kakkua, mutta muuten kakkujen teemojen kirjo on tosi laaja ja lapsilla on myös mielikuvituksellisia ehdotuksia.



Minnan yrityksen nimi on Minnan kukkapalvelu. Kukkainnostus juontaa 90-luvulle saakka.

– Yläasteikäisenä aloitin Uuraisten kukkakaupassa Kivelän Annelin ja Tapperin Maija-Liisan opissa. Ensin olin tetissä ja sitten Maikka pyysi töihin. Ensimmäinen työvuoroni oli äitienpäivänä, mikä on yksi kukkakaupan kiireisimmistä päivistä, Minna muistelee.

Kipinä syttyi, mutta monta vuotta hänellä kului Uuraisten kunnalla lähihoitajana, ennen kuin hoitovapaalla oli aikaa miettiä elämän suuntaa ja alan vaihtoa.

Koronarajoitukset höllentyvät kesän kynnyksellä ja sillä on myös vaikutuksensa ihmisten tarpeeseen viettää juhlia.

– Varmasti nyt kun pikkuhiljaa saa juhlia, siihen halutaan myös panostaa enemmän, tehdä juhlasta enemmän elämys ja myös itse nauttia, eikä pakertaa valmistelujen kanssa, Sini ja Minna miettivät.

– Ihmiset osaavat käyttää nykyään palveluja enemmän ja halutaan yksilöllisiä juttuja. Esimerkiksi lasten kakuissa on poikkeuksetta joku teema, kukaan ei oikeastaan enää tilaa perusmansikkakermakakkua. Olen tehnyt aika monta Frozen-kakkua, mutta muuten kakkujen teemojen kirjo on tosi laaja ja lapsilla on myös mielikuvituksellisia ehdotuksia. Esimerkiksi omalle pojalleni järjestin Älylaite-teemaiset synttärit, Sini kertoo.

Myös kukissa näkyy erilaiset trendit.

– Luontoteema on vahvasti esillä ja itse käytän mielelläni Suomen luonnosta löytyviä materiaaleja, sammalia, risuja tai oksankäkkyröitä. Aikaisemmin koin olevani jotenkin outo risuista tykkääjä, mutta koulussa tapasin monta sukulaissielua ja se tuntui mukavalta. Myös kukkakaupan palvelua osataan jälleen arvostaa ja kukkia ostetaan myös arkena ja omaksi iloksi, Minna kertoo.

Hanna Lahtinen