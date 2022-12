Omaa polkua Vuoden yrittäjäksi

Toivakan Yrittäjät ry valitsi Vuoden yrittäjäksi tänä vuonna Janette Ruokosen, joka pitää nimeään kantavaa parturi-kampaamoa Toivakan keskustassa.

– Palkinto oli iloinen yllätys, hän sanoo.

Parturi-kampaajaksi Janette Ruokonen valmistui vuonna 2016. Hän opiskeli ammattiin oppisopimuksella Paula Hytösen parturi-kampaamossa, eli samassa paikassa, missä hän yhä työskentelee. Osat ovat tavallaan vaihtuneet, sillä nyt Paula työskentelee osa-aikaisesti Janeten vuokralaisena.

– Oppisopimuskoulutus sopi minulle ja sen hetkiseen elämäntilanteeseen,.Siinä pitää olla aika sinnikäs ja itsevarma alusta alkaen, heti täytyy olla valmis tarttumaan asiakastöihin, joka tuo haastetta, mutta loppujen lopuksi se on paras tapa päästä työhön kiinni, hän sanoo.

Koulutus kesti noin kaksi vuotta ja siihen kuului lähiopetusta Tampereella 1-2 päivää kuukaudessa. Oppilaitos oli koulutuksessa mukana verkon kautta teoriaosioissa ja esimerkiksi näyttöjen valvojana, mutta muuten koulutus muistutti paljon entisaikain mestari-kisälli-oppimista.

– Se hyvä puoli oppisopimuskoulutuksessa on, että työstä saa heti hyvin realistisen käsityksen ja oppii myös yrittäjyyden käytännössä.

Kauneudenhoitoalan geenejä Janetella on suvussa. – Kauneusalalla on äitini ja olivat molemmat mummoni, ala on kiinnostanut minua aina.

Nuorempana hän ehti kuitenkin opiskella myös tekstiilialan artesaaniksi, mutta ei ole ollut alan töissä. Samoihin aikoihin perheeseen syntyi kaksi lasta ja he muuttivat Toivakkaan.

–Vaikka hän ei käsityöalan töitä ole tehnytkään, esimerkiksi muoto- ja väriopista on apua myös nykyisessä työssä. Toivakassa tutustuin sitten Paulaan ja ajatus oppisopimuskoulutuksesta syntyi. Moni nykyinen asiakkaani on istunut tuoliini jo harjoitteluaikana.



Tällä hetkellä Janette Ruokonen elää tiukan aikataulutettua ruuhkavuosiarkea, jota rytmittävät jääkiekkoa harrastava lapsi ja talon rakentaminen.

– Olen ajanvarauksissa melko joustava, jos varaus tehdään ajoissa. Eniten pidän työssäni ihan leikkaamisesta, kampauksetkin on jännittäviä, mutta mukavia töitä, vähän erilaisia töitä, Janette kertoo.

Tällä hetkellä hiusalalla muotia kerroksellisuus ja luonnolliset värit.

Asiakkaina Janette Ruokosella käy kaikenikäisiä, miehiä ja naisia. – Koulukin on niin lähellä, että myös isommat lapset tulevat itsenäisesti parturiin.

Tulevaisuudessa Janette Ruokonen haaveilee erikoisammattitutkinnosta, mutta sen aika ei ole juuri nyt.

– Uskon, että jokaiselle ihmiselle on olemassa useampikin oma ala ja voin kuvitella, että omaan yrittäjyyteeni toisin joskus jotain ihan erilaista lisää, hän miettii.

Pitkästä aikaa tänä vuonna on taas päästy viettämään pikkujouluja vapaammin koronavuosien jälkeen.

– Joulu ei näkynyt minään ryysiksenä, lahjakortteja on mennyt vähän tavallista enemmän. Muutamia pikkujoulukampauskyselyjä on tullut, mutta niitä en nyt muun elämäntilanteen vuoksi ole paljoa ehtinyt tekemään. Toki huomaa, että ihmiset kyselevät aikaa ihan tavalliseen leikkaukseen pikaisemmin ajatuksella, että saisi hiukset jouluksi kuntoon, Janette kertoo.

Tammikuussa odottaa yrittäjäjuhla, johon iltapuku on vielä hankkimatta. Sen verran hän on miettinyt, että ei aio itse tehdä omaa juhlakampaustaan.

– Eilen katsoin Linnan juhlia ja tuli jos sellainen pieni kutina, että onpa kiva päästä juhlimaan. Lopuksi haluaisin vielä kiittää asiakkaitani menneestä vuodesta. Jokainen heistä on minulle erittäin tärkeä.

Hanna Lahtinen