Nyrölassä puhaltavat vanhat ja uudet tuulet

Täällä Nyrölässä puhaltavat sekä vanhat tuulet että uusikin tuulenvire, toteaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Kinnunen, 37. Hän toimii tehtävässään toista vuotta ja on asunut Iso Mustajärven rannalla jo viisitoista vuotta. Järven toisessa päässä on kuuluisa luontopolku.

Nyrölän kylä on toipunut kahdesta kovasta kolauksesta. Koulu lakkautettiin ja Planetaario tuli tiensä päähän. Mutta menetysten jälkeen aina aktiivisen yhteisön maineessa ollut kylä on koonnut voimansa yhteen. Uusia kyläläisiäkin tulee ja heille viedään kukkakimput ja lahjat tuliaisiksi ja ensi kosketukseksi kylään ja sen yhdistykseen.

Koulusta on nyt tullut Nyrölätalo. Sen isäntäväki Minna Koivuniemi ja Erkki Pöyhönen, jota kutsutaan kodikkaasti Talon Ekiksi ja Minnaksi, haluavat olla keskellä kylän elämää ja sen yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat yhteistyöllään kyläyhdistyksen kanssa kokoontumiset ja tapahtumat Nyrölätalolla. Nyrölätalon tiloja voi vuokrata myös perhejuhliin Minnalta ja Ekiltä.

Lastenkin ääniä entiseltä koululta kuuluu. Touhutorstaina talolle kokoontuu vuoden ympäri pesisliikkari, jossa lapsia leikinomaisesti tutustutetaan pesäpallon saloihin. Kerhoa vetävät kyläaktiivit Heikki Hiljanen, Katri Peränen ja Minna Häkkinen. Opiskelun tuloksia pistetään sitten käytäntöön kesällä talon kentällä, minne kokoontuvat pesistä pelaamaan nuoret ja vanhat, joskus nelisenkymmentäkin henkeä.



Kenttä oli tänä keväänä ensi kertaa myös pääsiäiskokon polttamispaikkana. Koppelin pelloilta yli kolmekymmentä vuotta sitten alkanut pääsiäiskokkoperinne siirtyi Nyrölätalon kentälle. Viisisataa henkilöä kävi kokolla enemmän tai vähemmän noidiksi naamioituneina. Jukka Ohra-aho naapurikylästä soitteli haitaria ja vastapaistetut munkit ja lätyt maistuivat. Autojen parkkijono maantiellä oli kilometrin mittainen.

Nyrölän kuuluisaa luontopolkua uhkasi sulkeminen, mutta sitten kaupunki otti polun helmoihinsa. Nyt Jyväskylän liikuntapalvelut ja Nyrölän kyläyhdistys hoitavat luontopolkua yhteistyössä. Kylältä viidentoista perheen rinki huolehtii polun siisteydestä, vessoista ja nuotiopuista. Ja polulla kävijät senkun lisääntyvät. Korona-aikana saarella lossia soutaen kävi 50 000 ihmistä. Tänä kesänä luontopolulle saadaan yksi käymälä lisää.

Lukkonen-järven rannalle Sikomäentien varteen kunnostetaan kaupungin ennen ylläpitämä Nyrölän uimaranta JyväsRiihen Virtaa-teemahankkeen avulla.

– Rannalle tuodaan kompostoiva käymälä ja uusi laituri. Uimarannalle tuodaan lisää hiekkaa ja uimarannan tie sekä parkkipaikka kunnostetaan. Se on iso projekti ja toteutetaan kyläyhteisön talkoilla touko-kesäkuun vaihteessa, Susanna Kinnunen kertoo.



Kylä myös haluaa olla avoin ulospäin suurelle yleisölle. Kesäkuun toinen viikko on nimetty Nyrölän tapahtumaviikoksi. Silloin palkitaan kyläläisiä viemällä heitä yhteiselle retkelle Mustilan Arboretumiin ja Nokkakiven huvipuistoon. Kylä osallistuu 11.6. pidettävään Avoimet kylät- tapahtumaan. Nyrölätalon kesäkahvila on avoinna vieraille ja Nyrölän luontopolulla kylän oma kalakummi Olli Lahtinen opettaa onkimisen ja kalastuksen taitoja kaikenikäisille. Nyrölän kylällä vahvasti toimii myös Nyrölän Metsästysseura, joka juhli juuri 60-vuotista taivaltaan.

Kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti kehittämään toimintaa pitkin vuotta. Vuonna 2021 uudistettiin kyläyhdistyksen säännöt ja jäsenrekisteri nykyaikaan. Jäsenyys on maksutonta, ilmoitus jäseneksi aikovalta riittää. Nyrölän kyläyhdistys haluaa olla kaikkien kyläläisten saatavilla ja on ottanut muutamassa vuodessa digiloikan. Kylälle on tehty omat kotisivut, joita ylläpidetään säännöllisesti ja lisäksi kyläyhdistys tiedottaa sosiaalisen median kautta. Jotta tieto ja tapahtumat tulevat kaikkien tietoon, tiedotteita viedään myös ihan perinteisesti postilaatikoihin.

– Kevät on kiireinen. Pyrimme kaikessa vaalimaan perinnettä, puhaltamaan yhteen hiileen ja huomioimaan kaikenikäisten tarpeet, lupaa Susanna Kinnunen.

Tellervo Lehtoranta