Nuorisoseuralaisia ei korona lannista

Koronaturvallisesti Uuraisten nuorisoseurantalon rappusilta askartelutarvikepusseja ojentelivat puheenjohtaja Eliisa Tanner ja Anni Renlund. Normaalina vuonna talo olisi täyttynyt iloisesta puheensorinasta ja ahkerista virpomavitsojen ja tipusten askartelijoista.

– Ihana systeemi, tästä on paljon iloa ja se tarjoaa mukavaa yhdessätekemistä, totesi Katja Karala-Kyppö palmusunnuntaita edeltävänä perjantaina hakiessaan pääsiäisaskartelupakettia Uuraisten nuorisoseurantalolta. Perheessä eletään jännittäviä aikoja, sillä Lilja ja Miina saavat pikkusisaruksen aivan näinä päivinä.

Uuraisten Nuorisoseuran pääsiäisaskartelulla on pitkä perinne.

– Kauan aikaa näitä on järjestetty, minä sen aikoinaan, ehkä 80-luvulla perustin. Alkuaikoina Salmisen Sirkka oli mukana leikittämässä ja Huutosen Seija oli usein ohjaamassa ja moni muu, Raili Hytönen muistelee.

– Kymmenkunta vuotta pääsiäisaskartelu on meidänkin perheen pääsiäisperinteisiin kuulunut. Toivottavasti taas ensi vuonna päästään taloon sisälle, Teija Lappi kertoo ja suuntaa askartelemaan yhdessä Oona-tyttärensä kanssa.

Ensimmäiset askartelijat ovat jo itsekin vanhempia ja siirtävät perinnettä eteenpäin. Hieno yksityiskohta pääsiäis- ja jouluaskarteluissa on aina ollut, että ne on ovat kaikille ilmaisia.

– Kyllä me jouluna taas talossa askarrellaan, uskoo Eliisa Tanner toiveikkaasti.

Palkinnoiksi hankituissa ostokorteissa ja sadoissa kahvipaketeissa on suuret summat kiinni.



Varovaisesti nuorisoseuralaiset myös toivovat, että ehkä talon tärkeimmäksi koettua toimintoa, bingoa päästään taas pian pelaamaan. Jos hyvin käy, pallokone pyörähtää jo Uuraisten viikolla tai viimeistään syksyllä. Korona on kuitenkin opettanut, että mikään ei ole varmaa.

– Bingo on sellainen sosiaalinen tapahtuma, bingoemäntä Irja Seppänen toteaa.

– Sitä se on, paljon on yksinäisiä ihmisiä, joille bingo tuo iloa elämään, Jorma Hirsjärvi lisää.

Bingon tauko on tuonut Nuorisoseuralle myös taloudellista huolta. Palkinnoiksi hankituissa ostokorteissa ja sadoissa kahvipaketeissa on suuret summat kiinni.

– Bingotoiminta on luvanvaraista ja tarkkaan valvottua, voittoja pitää jakaa juuri oikeassa suhteessa, sihteeri Jaana Hirsjärvi kertoo.

105-vuotias kaunotar.



– Kotiseutuliitolta on saatu melko hyvin kunnostusrahaa, seuraavaksi korjaamme välipohjaa. Aktiivijäsenten ikäjakauma on aika korkea, nuorta väkeä mekin kovasti kaipaisimme mukaan. Olisi myös mukavaa, jos saisimme vaikka jonkun toisen yhdistyksen kumppaniksemme vastaamaan talon toiminnasta. Nuorisoseurantalon vuokraussäädökset ovat hiukan lieventyneet, joten taloa voi nykyään kysellä vuokralle myös yksityistilaisuuksiin, hän jatkaa.

Koronasta huolimatta Nuorisoseuralla on aihetta juhlaan. Valtakunnallinen yhdistys täyttää 140 vuotta, Uuraisten yhdistys 125 vuotta ja aina on syytä juhlia myös omaa upeaa taloa, joka nyt 105-vuotiaana on loistokunnossa. Jos koronakurimusta verrataan Uuraisten nuorisoseurantalon historiaan, niin huolen häivää ei ole – paljon pahemmistakin paikoista on selvitty.

Hanna Lahtinen