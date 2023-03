Karla Karmala on toivakkalainen nuori, jolle yhteiskunnallinen toiminta on tuttua ja luontevaa. Hänen kaltaisiaan tarvitaan, jotta tasapuolinen demokratia toteutuu myös eri ikäluokkien kesken.

Vuonna 2001 syntynyt kokoomuksen kansanedustajaehdokas Karla Karmala osoittaa, että politiikka kiinnostaa myös nuoria.

Ylioppilas ja opiskelija on ehtinyt jo suorittaa varusmiespalveluksen lääkintäaliupseerina Rannikkoprikaatissa Upinniemessä. Hän on myös Keski-Suomen liiton valtuuston jäsen ja kunnanvaltuutettu Toivakassa.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?

– Lähdin ehdokkaaksi, koska halusin antaa nuorille esimerkkiä ja rohkeutta tavoitella unelmiaan. On tärkeää, että nuoret ei tyydy vähään, vaan tavoittelevat ja taistelevat heille tärkeiden ja merkityksellisien asioiden puolesta. Koen, että eduskuntaan tarvitaan monipuolisesti eri ikäisiä, eri taustoista tulevia ja eri asioita ajavia ihmisiä, jotta saadaan mahdollisimman monen kansalaisen ääni kuuluviin valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?

– Olin ensimmäisen kerran ehdolla kuntavaaleissa vuonna 2021 ja nyt toiminkin Toivakassa kunnanvaltuutettuna. Ennen poliittista uraa olen toiminut erilaisissa nuorten järjestöissä luottamustehtävissä. Taustaryhmäni on laaja ja tukeva. Siihen kuuluu niin ystäviä, kuin perhettä, sekä muita tukevia tahoja.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mikä on sinun tärkein (tärkeimmät) teemasi?

– Keskustelua seurattuani olen tullut siihen tulokseen, että nämä ovat ilmastovaalit. Ilmastokysymykset mietityttää ja ne ovat aiheuttaneet jakaumaa ehdokkaitten välillä. Myös sosiaali- ja terveysalan resurssien määrä ja laatu on noussut keskusteluissa vahvasti aiheeksi. Näiden lisäksi talous, verotus ja toimeentulo ovat aiheuttaneet vastakkainasettelua puolueiden välillä.

Omat teemani ovat: Nuorelta nuorille, työllisyys, turvallisuus ja tulevaisuus.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?

– Haluan erityisesti ottaa kantaa keskisuomalaisien nuorien työllisyystilanteeseen. Tällä hetkellä nuorten työttömyystaso Keski-Suomessa on erittäin korkea muihin alueisiin verrattuna. Haluan edistää nuorten mahdollisuuksia työllistyä monipuolisesti. Haluan myöskin edistää yritysten työllistämismahdollisuuksia ja pienentää työnantajan kuluja työhön ottamisesta.

Millä alalla olet asiantuntija?

– Nuorten asiat ovat erikoisalaani. Oman taustani ja nuoruuteni vuoksi olen perhtynyt nuoria huolestuttaviin asioihin ja haluankin kuulla nuorten mielipiteitä, ajatuksia ja ehdotuksia heitä koskevissa asioissa.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?

– Valtion taloudellinen tilanne, terveys- ja hyvinvointipalveluiden resurssit sekä valtakunnan turvallisuustilanne.

Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?

– Nykyinen hallitus on pyrkinyt olemaan ripeä ja ratkaisukeskeinen, mutta nopeasti toimiminen on tuonut mukanaan huolimattomuutta ja päätöksien pitkäaikaisten vaikutusten unohtamista. Tilanne on ollut hyvin erityislaatuinen ja päätökset ovat varmasti olleet vaikeita nyt kuitenkin olisi oikea aika alkaa rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Epäkohta, johon haluat puuttua?

– Haluan puuttua erityisesti nuorten mielenterveys ja päihde-ongelmiin. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Tähän on tultava muutos ja tähän on kehiteltävä ennaltaehkäiseviä muotoja. Nuorten päihteiden käyttö on muuttanut muotoaan alkoholin käyttö on pienentynyt mutta muitten aineiden kuten huumeiden käyttö ja myynti on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Tähän on puututtava.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?

Kokoomus, perussuomalaiset, SDP, vihreät, keskusta.

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?

– Varmasti hyvin huojentunut. Uskon olevani myös erittäin ylpeä itsestäni ja siitä, että olen ollut rohkea ja lähtenyt ehdolle. Se on nuorelle ihmiselle ollut nimittäin erittäin iso päätös. Olo on varmasti myös onnellinen siitä, että raskas vaalirutistus on ohi ja se, että olen saanut tavat vaalien aikana äärettömän hienoja ihmisiä ja käynyt todella tärkeitä ja silmiä avaavia keskusteluja kansalaisten kanssa. Olo on varmasti myöskin tyhjä sillä kaikki vaali hässäkkä ja vaalityö on ohi. Toki myös jännittää, mikä vaalien lopputulos on. Voittaako Kokoomus? Saako Keski-Suomi kaksi tai enemmän edustajia eduskuntaan? Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina se sitten nähdään.