Nisulassa parasta on Päijänne ja ihmiset

Kolme varttia Jyväskylästä ja olet Nisulassa, Päijänteen rannalla. Toivakan kunta on saanut Nisulan Päijänteen tuntumassa sijaitsevalle 13 omakotitontille lainvoiman ja markkinointikin on aloitettu. Kiinnostus on toistaiseksi ollut hillittyä, kuten asuntomarkkinoilla tänä vuonna yleisemminkin.

– Kun vain saataisiin uusi tie, niin tontitkin myytäisiin vilauksessa, huokaa Jouko Vanhatalo. Rutalahdesta Nisulaan tulee asfalttitie, ei aivan kiitorata sekään, mutta vanhalta nelostieltä kääntyvä hiekkatie, Nisulanväylä, on varsinkin kelirikkoaikaan vielä paljon haastavampi jousitukselle. Jos se saataisiin uusittua, niin Jyväskylä olisi vain puolen tunnin päässä Nisulasta – ja Nisula Jyväskylästä.



Toistaiseksi Nisulan potentiaali on siis hiukan uinuvaa, mutta se mikä ei uinu, on seuratoiminta Nisulassa.

Näkyvimpänä ja kirkkaimpana tähtenä loistaa Kyläseura, mutta myös 60-vuotias Nisulan metsästysseura ja kylän vesistöistä vastaava Rutalahden osakaskunta toimivat vireästi.

Kylätalon pöydän ääreen kahvittelemaan ja kylän kuntoa miettimään on saapunut joukko pitkään, jotkut koko ikänsä, Nisulassa asuneita. Vieraskirjaan kirjataan komeasti toimittajatapaaminen ja varovaisen alun jälkeen ei oman kylän kehuista ole loppua tulla. Luonto, yhteisöllisyys ja rauhallisuus rankataan kärkikolmikoksi.

– Aktiiviselle luontoihmiselle, joka metsästää ja kalastaa, ei tämän parempaa paikkaa olekaan, Päijänteen lisäksi meillä on vedenlaadultaan erinomaiseksi todettu Vihijärvi, sanoo Kari Heinonen.

Suomen sisävesien syvin kohta sijaitsee Nisulassa Rappukalliolla. Lisäksi kylältä pääsee Toivakan uuteen luontokohteeseen, Pentti Linkolan muistometsään Riuttasaloon, jonne tehdään retki 3.6. Oppaana toimii Päijänteen luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Niko Nappu. Korkealta Vaaterinvuoren ylärinteiltä puolestaan löytyy maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi Vaaterin niityt. Myös viitasammakon on kuultu kurnuttelevan Nisulassa.

– Tämä on kesäkylä, vakituisia asukkaita on vajaat 100, pääosin Nisulanväylän varrella, kesällä väkiluku ainakin tuplaantuu, kun mökkiläiset saapuvat, Helena Järvenpää kertoo. Poikkeusluvalla kesämökille voi hakea lupaa ympärivuotisen asunnon rakentamiseen. Hakemukset käsitellään lupa- ja ympäristöjaostossa.

– Meillä on uimaranta, joka on hankerahalla pistetty priimakuntoon, lisää Jouko Vanhatalo. Myös kylätaloa on kunnostettu hankerahalla ja suurella määrällä talkootyötä moneen otteeseen.

Talkooväkeä Nisulassa vielä riittää ja tässäkin asiassa seurat tekevät yhteistyötä koko kylän hyväksi.

Kylän onni on, että Toivakan-Joutsan 4H:n toiminnanjohtaja Kirsi Ilmonen asuu kylällä ja hoitaa ammattimaisin ottein kyläseuran hankehakemusten täyttämisen.

Matti Ilmosta puolestaan on kiittäminen talviharrastusmahdollisuuksista. Toivolan ladulle tullaan nautiskelemaan kauempaakin. Kauden kruunaa elämyksellinen Nisuhiihto-tapahtuma.

Ensi kesänä kylätalolla aukeaa taas kyläkahvila, se on avoinna myös Avoimet kylät -päivänä 10.6. Myös Toivakan Eläkeliiton perinteinen Rantakala-tapahtuma järjestetään elokuussa Nisulassa.

Nisulan nykyinen ja edellinen kyläpäällikkö, Annikki Lehto ja Helena Järvenpää. Monitoiminaiset taitavat niin pirskeiden järjestämisen kuin pönttöuunin lämmityksenkin.

Kylätalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas entinen koulu, joka lakkautettiin jo 1970-luvun alussa. Kuuden kilometrin päästä nykyisin Joutsaan kuuluvasta Rutalahdesta löytyi pitkään vielä senkin jälkeen kyläkoulu, mutta nyt kouluauto vie Nisulan koululaiset Toivakkaan.

Ja niin vie taksi myös nyt ikäihmiset. Pitkän tauon jälkeen kunta on aloittanut asiointiliikenteen myös Nisulasta. – Se on kyllä tosi hyvä juttu, iloitsevat kyläseuran nykyinen ja entinen puheenjohtaja Annikki Lehto ja Helena Järvenpää.

Asukkaille on aktiviteettia myös omalla kylällä, sillä kunnan kanssa yhdessä toteutetaan Soppaa ja seurustelua -tapahtumaa.

Vuoden mittaan kylätalolla tapahtuu monenmoista muutakin, on syysbrunssia, puurojuhlaa, pääsiäiskirkkoa, konsertteja, hirvipeijaisia, sekä lukuisia talkoita, joissa 100-vuotiasta kylätaloa ympäristöineen huolletaan ja vaalitaan.

Yhtään karjatilaa ei enää Nisulasta löydy, mutta, hevosharrastukselle on mahdollisuus Miukin tallilla, joka toimii Haikkalan tilan vuokralaisena. Kylällä toimivat myös koneyrittäjät Antti J Jokinen ja Pasi Hobin muutaman maatalousyrittäjän lisäksi. Kylällä toimii myös kiva kirppari, joka on Raija Kivistön pihapiirissä Nisulan kylätien läheisyydessä.

Kylätalon seinillä on monta mielenkiintoista kyvaa Nisulan menneisyydestä.



Historian peruja on, että maarekisterissä Nisula kuuluu yhä Rutalahteen. Parhaillaan on meneillään vanhan Rutalahden kyläarkiston kokoaminen, johon myös Nisulasta kaivataan materiaalia. Aikoinaan Nisula oli osa Korpilahtea, Toivakkaan se on kuulunut vajaat 100 vuotta. Kantatiloja kylällä on neljä, Nisula, Vanhatalo, Ylätalo ja Korho. Kauppoja oli aikoinaan kaksi, yläkauppa ja alakauppa. Nykyään jäätelöauto huristelee kylän raitilla kesällä kolmen viikon välein.

Laivasillantien tontit odottavat siis ostajia Nisulan pirteällä kylällä. Tonteilla on ihan mukavasti kokoa, noin 4000-7000 neliötä. Tämän kyläläiset näkevät hyvänä asiana.

– Kuka tänne haluaa tulla, niin hän haluaa tilaa ympärilleen, sanoo Jorma Lehtonen.

– Etätyölle täällä on loistavat mahdollisuudet laajakaistan ansiosta, uusille tonteillekin valokuitu on saatavissa melko edullisesti, Matti Ilmonen sanoo.

– Siinä terassilla töitä tehdessä inspiraatio iskee ihan eri tavalla, uskoo Jouko Vanhatalo.

Artikkelikuvassa kunnan kaavoittamaa tonttimaata ja taimikon takana Päijänne. Vasemmalta Annikki Lehto, Kirsi Ilmonen, Helena Järvenpää, Matti Ilmonen ja Kari Heinonen.

Hanna Lahtinen