Nipsu Bakes paistaa loistavat leivonnaiset

Haaksluodon perheen keittiössä Uuraisten kirkonkylässä on upouusi induktioliesi. Sisältä uuni on hohtavan puhdas ja kiiltävä. Siinä Nia Haaksluoto, kahdeksasluokkalainen 15-vuotias, paistaa makeat ja suolaiset, suussa sulavat leivonnaiset.

Nuoresta iästään huolimatta Nia on yrittäjä, työalana leipominen. Yritysnimenä hänellä on Nipsu Bakes.

Nia lähti jo vuosia sitten Uuraisten 4H-yhdistyksen jäseneksi. Sieltä hän meni netin kaksipäiväiselle yrittäjyyskurssille ja sai tietoa yrityksen perustamisesta, toiminnasta ja palkkauksesta.

– Leipominen on aina sujunut hyvin ja se on kivointa työtä, mitä tiedän, sanoo Nia.

Nia on saanut aina kokeilla ja tehdä. Äiti-Johanna on kannustanut työhön, eikä koskaan kieltänyt taikinan kanssa askartelua. Käänteentekevä asia tuli eteen, kun eräs Uuraisten Selma-tädeistä pyysi pullia myytäväksi puotiin.

– Ovenraosta jo pullat vietiin käsistä, sanoo äiti ylpeänä.



Pullat ovatkin Nian bravuuri. Toinen näyttävämpi ja vaativampi leipomus on täyte- ja voileipäkakut. Instagramiin Nia on tallentanut kauneimpien kakkujensa kuvia. Niitä hän on myynyt lastenjuhliin, illanistujaisiin, syntymäpäiville ja monenlaisiin muihin juhliin tilauksen mukaan ja muutenkin tapahtumiin laidasta laitaan. Hintapyyntö Nialla on hyvin kohtuullinen.



Helmikuussa Nia leipoo laskiaispullia. Taikinan, jossa on maitoa, hiivaa, kananmunia, sokeria, kardemummaa, vaniljasokeria, jauhoja, voita, hän teki kylmäkohotuksella. Siinä taikina laitetaan yöksi jääkaappiin nousemaan. Seuraavana päivänä pullat pyöritellään, paistetaan, leikataan kahtia ja väliin laitetaan mansikkahilloa ja kermavaahtoa. Pullien tekeminen on Nialla jo selkäytimessä, ohjeita ei enää tarvitse lukea.

Ammatikseen Nia ei leipomista suunnittele, harrastukseksi kylläkin. Isona Niasta tulee lakimies tai asianajaja, sillä hän aikoo pyrkiä oikeustieteelliseen. Nyt leipominen on iso osa nuoren tytön elämää.

– Kun toiset ovat kavereiden kanssa, minä leivon, sanoo Nia, jolla toki jää myös aikaa ystävillekin. Nia harrastaa myös pienimuotoista pitopalvelua. Hän laatii kokonaisen tarjoilun erilaisiin tilaisuuksiin. Viimeksi hän suositteli pastavuokaa ja kukkakaaligratiinia illanviettoon. Nia tekee myös erikoisruokia, vegaanisia, maidottomia ja gluteenittomia.

– On kiva, kun saa vähän omaa rahaa, sanoo Nia ja nostelee vastaleivotut pullat uunista. Pikkuveli Neo tulee lähelle saadakseen ensimmäiset maistiaiset.

Tellervo Lehtoranta