Nia tykkää olla vähän kaikessa mukana

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -palkitsemistilaisuudessa palkittiin jälleen nuorten asioissa ansioituneita nuoria ja aikuisia. Aiemmin tunnustus tunnettiin tsemppari- ja tsemppaajapalkintoina.

NEPSY- kasvatusohjaaja Johanna Oksanen on Toivakan palkittu aikuinen. Perusteluissa kerrotaan, että Johannan persoona, lämmin sydän ja vahva ammattitaito, sekä osaaminen, paneutuminen ja sitoutuminen on erityistä, merkityksellistä, tärkeää ja hyvinvointia edistävää paitsi nuorille, myös Johannan kanssa toimiville aikuisille.

Johanna toimii laaja-alaisesti, opskelee kehittääkseen itseään ja jakaa osaamistaan koko työyhteisölle. Nuoret luottavat ja tukeutuvat Johannaan kaikista vaikeimmissakin paikoissa myös vapaa-ajalla.

Uuraisten aikuisena palkittiin Virpi Lapinoja, joka on innostava ohjaaja Uuraisten Partiolaisissa. Hän osallistaa ja mahdollistaa nuorilla monipuolista tekemistä.

Nuorena palkittiin Nuorisovaltuustossa, oppilaskunnassa ja isosena rippileirillä vaikuttanut, sekä Nipsu Bakes 4H-yrittäjä Nia Haaksluoto.

– Palkitsemistilaisuus oli kyllä juhlallinen ja hienosti toteutettu. En olisi välttämättä olettanut että juuri minut valitaan Uuraisten nuoreksi vaikuttajaksi, mutta oli erittäin mukava yllätys tulla valituksi ja olen siitä erittäin otettu. Monessa olen ollut mukana ja aion varmasti jatkossakin olla. On kiva pysyä ajan tasalla mitä ympärillä tapahtuu ja olla vaikuttamassa asioihin, siksi tykkään olla vähän kaikessa mukana, Nia Haaksluoto kertoo.