Naapuruston lapset ovat yhdessä taas

Ruuhimäellä seisoo rinnakkain kaksi taloa, Ahola ja Rientola, joiden väliin on pystytetty pitkä risuaita. Eletään 50-lukua ja näiden pihojen lapset leikkivät piirileikkiä keskenään. Aholasta tulevat telmijät ovat Mannisia ja Rientolasta saapuneet Oksasia, mutta sukunimillä ei ole lapsille merkitystä. He huutelevat toisilleen ainoastaan etunimillä, ja näin he tekevät vielä seitsemänkymmentä vuotta myöhemminkin.

Lapsuustapaamisen ovat saapuneet Aholan talosta Pirkko, Ahti, Eila ja Annikki, jonka vapaa-ajan asunnolle kokoonnutaan. Rientolan sisarukset Arja, Raimo ja Reijo istuvat heidän seassaan.

– Vuosien ajan olemme olleet yhteyksissä, ja Annikin kanssa olemme olleet ystäviä lapsesta saakka. Koko porukalla olemme nähneet 2000-luvun alusta lähtien, ja tämä on nyt meidän kahdestoista lapsuustapaaminen, Arja kuvailee.

Lapsuusajan jälkeen moni on viettänyt elämäänsä Keski-Suomessa tai lähtenyt etelämmäksi onneaan etsimään. Aholan siskokset ovat asuneet vuosikymmeniä Etelä-Suomessa. Tosin Annikki muutti 14 vuotta sitten takaisin Ruuhimäelle, samoin Ahti, joka viihtyi pitkään Vaajakoskella. Eila muutti viisi vuotta sitten Tampereelta Jyväskylään.

Rientolasta lähdettyään Raimo on viihtynyt pääosin Jyväskylässä, Arja Lievestuoreella ja Reijo Lahdessa. Reijo on matkannut töidensä vuoksi 68 eri maassa, joten hotelleissakin hän on majaillut yli kolmen vuoden edestä.

Lapsuustapaamisessa ystävykset keskityttävät yhteisiin aikoihin, he jakavat vanhoja muistoja ja kertaavat tuttuja kertomuksia yhä uudelleen. Aholan ja Rientolan lapset tarinoivat siitä, kuinka he viettivät yhteistä aikaansa juoksemalla, hiihtämällä, mäkeä laskemalla ja uimalla. Välillä he pelasivat lento- ja pesäpalloa, lauloivat tai heittivät kilpaa tikkaa.

– Jäitä ei oikein ollut lähettyvillä, mutta kerran teimme sahan terästä luistimet. Niillä ei pystynyt menemään kuin suoraan, Ahti nauraa, ja Reijo maalailee jo toista tarinaa. – Kerran saimme Aholasta lonkkavaivaisen sian meille hoitoon. Leikimme sen kanssa piilosta, se oli oikein hyvä etsijä.



50- ja 60-lukujen ruuhimäkeläiset lapset kertovat juhlineensa sekä seurantalolla että työväentalolla. Käytettävissään heillä oli kolme kauppaa: Keskimaa, Mäki-Matti ja Juntusen yksityiskauppa. Nykyään Ruuhimäen läpi ajaa kauppa-auto, jollaisia kulkee Suomessa enää neljä kappaletta. Tänään lapsuustapaamisen porukka suuntaakin Kutemajärven Talouskauppa Ky:n kauppa-autolle, sillä Reijo on luvannut tarjota kaikille toffeetuutit.

Autosta tervehtii 25-vuotias myyjä, Teemu Huoponen, joka kiertää kauppa-autolla 200 kilometrin lenkkiä.

– Matkan varrella on 30−50 pysäkkiä, ja asiakkaat ovat pääosin iäkkäämpiä ihmisiä. Välillä saatetaan olla tuntikin myöhässä, mutta pääasia on, että kaikki saavat tehdä ostoksensa rauhassa, Huoponen kuvailee työnsä periaatteita. Tarjolla on ruoka-aineksia, herkkuja, mausteita, pesuaineita ja pieni valikoima taloustavaroita. Etukäteen voi varata ostoksiaan, jotta varmasti saa haluamansa. Näin on tehnyt myös Reijo, joka ostaa tänään peräti yksitoista tuuttia. Jäätelöiden syömisen jälkeen porukka jatkaa matkaansa kohti Aholan taloa, jossa Annikki tarjoilee seurueelle vielä Janssonin kiusausta sekä Mascarpone-piirakkaa.

Eetu Salmi