Mustekalan lonkerot tuovat turvaa keskosille

Toivakan kunnan päivätoiminnassa on lähdetty valmistamaan virkkaamalla kuusilonkeroisia mustekaloja. Päivätoiminnan ohjaajat huomasivat tällaisten mustekalojen tarpeen keskosvauvojen hoidossa ja ideoivat siitä yhden käsityötuotteensa.

– Näiden mustekalojen valmistamiseen innostuimme, kun saimme tietää niiden tarpeellisuudesta esimerkiksi sairaala Novan keskosvauvojen hoitotyössä, kertovat päivätoiminnan työntekijät. Tekeväthän näitä muutkin tahot, mutta myös meille näiden valmistaminen sopi oikein hyvin.

Mustekalojen virkkaaminen annettiin päivätoiminnassa asiakkaana olevan Eija Kapasen tehtäväksi. Eijalle keskosvauvojen tukitoiminta on tärkeä asia, sillä hän itsekin on syntynyt pienenä keskosena,

– Isäni totesi, että kun synnyin, olin vain voipaketin painoinen, toteaa Eija.

Eijalle käsityöt yleensä, ovat sydämen asia. Hän on aiemmin maalannut muun muassa skeittilautoihin kuvia.

– Nyt olen saanut valmiiksi parikymmentä mustekalaa ja kun saamme sovittua ajankohdan sairaala Novan kanssa, käymme siellä vieraisilla ja lahjoitamme mustekalamme keskosten hoito-osastolle.



Eijan valmistamat mustekalat ovat monen värisiä, niillä on hauskat silmät ja lonkerot, joita keskosvauvat sitten hypistelevät käsillään ja jättävät samalla hoitoletkut ja muut hoivalaitteet rauhaan. Hypistelymustekalat sopivat toki myös normaalin syntymän kokeneille vauvoille. Niitä voivat kotonaan vauvoja hoitavatkin kysyä päivätoiminnan ohjaajilta.

Apulaisosastonhoitaja Päivi Hakasalo Keski-Suomen Sairaala Novan vastasyntyneiden osasto E5:ltä iloitsee turvalonkerolahjoituksista.

– Keskosilla ja yleensä vastasyntyneillä on tarttumisrefleksi, ja he ottavat kiinni esimerkiksi sormista, kun sormi hipaisee kämmentä. Keskoset ovat erilaisissa ”piuhoissa” keskoskehdoissa, jotka on kytketty valvontamonitoreihin. Niiden avulla seurataan mm. sydänääniä ja hapetusta. Lisäksi heillä on nenämahaletku. Pienet sormet tarttuvat herkästi ”piuhoihin” ja letkuihin, joten pehmeä turvalonkero on hyvä korvaaja ja turva näille hoitovälineille, jotta ne eivät irtoa. Vastasyntyneiden osasto on saanut hyvin turvalonkerolahjoituksia, välillä ne ovat päässeet loppumaan, kuten tällä hetkellä. Vanhemmat saavat valita omalle vauvalle ja keskoselle mieleisensä lonkeron ja saavat sen kotiinsa muistoksi.

Veikko Ripatti