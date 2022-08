Monipuolista hevosurheilua Uuraisilla

Lännenratsastuksesta saattaa tietämättömälle tulla ensin mieleen kanjonissa kirmaavat pyssysankarit, vauhti ja vaaralliset tilanteet. Kyse on enimmäkseen kuitenkin varsin rauhallisesta lajista, jonka kilpailuissakin kuiskitaan kuin Jukolan viestissä konsanaan.

Toissa lauantaina järjestettiin kautta aikain ensimmäiset Uuraisten lännenratsastuksen harjoituskilpailut East Hill Ranchilla Kummunkylällä. Kovin monia ei ole aikaisemmin ollut koko Keski-Suomessakaan. Lajin harrastajien määrä on kuitenkin kasvamaan päin.



– Tärkeintä tässä lajissa on hevosen ja ratsastajan välinen yhteistyö ja saumattomuus, kertoo ranchin emäntä ja kilpailujen järjestäjä Essi Hotakainen.

– Harjoituskilpailuihin on matala kynnys ja tänne on hyvä tulla harjoittelemaan kilpailemista. Täällä on myös paljon lajiin tutustujia. Jokaisen luokan alussa keskustellaan yhdessä ja tuomari antaa neuvot, sen jälkeen alkaa vasta suoritus. Elokuussa on sitten viralliset Suomen Ratsastajainliiton alaiset kilpailut, hän jatkaa.

Lajiin tuovta näyttävyyttä myös ratsastajien asut ja hevosten huolitellut kampaukset

Essi Hotakainen kiinnostui lännenratsastuksesta jo kauan sitten, mutta suurin innostus syntyi 2014 hänen työskennellessään karjatilalla Kanadassa.



Lännenratsastus on karjapaimenten työhön perustuva käytännöllisyyteen ja vaivattomuuteen tähtäävä ratsastuslaji. Sitä voi harrastaa minkä rotuisella hevosella tahansa. Vaikka kilparadoilla ovat eniten esillä lajiin erityisesti kasvatettavat American Quarter- ja Painthevoset, lännenratsastusta, lajia voi harrastaa vaikka ponilla.

Lännenratsastuksessa kilpaillaan noin kahdessakymmenessä hyvin erilaisessa lajissa, jotka vaihtelevat hevosten esittämisestä ja rakennearvosteluista aina hevosmiestaito- ja karjankäsittelyluokkiin. Se on ollut Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä virallinen laji vuodesta 1994.

East Hill Ranchin kilpailuihin saapui osallistujia ympäri Keski-Suomea, mukana oli myös uuraislaisia.

– Naapurissa oli hevosia, joten heppakärpäsellä oli hyvä tilaisuus iskeä, kertoo kentän laidalla tyttärensä Oonan suoritusta jännittänyt Teija Lappi.

Upean kisadebyytin Oona Lappi tekikin, sillä hän ja Rölli-hevonen voittivat pleasure-luokkansa.

Hanna Lahtinen

Hevosystävät perhejuhlassa Hiirolassa

Uuraisten viikolla kesäiltaa vietettiin myös hevostapahtumanassa Hiirolan raviradalla. Tilaisuus suunniteltiin monipuoliseksi ja perheystävälliseksi, jotta hevosurheiluun päästäisiin tutustumaan kattavasti. Illasta tulikin lapset ja koko perheen huomioonottava hyväntuulinen tapahtuma.

Mittava talkootyö on ravialueella tehty. Upouusi ratsastuskenttä vihittiin käyttöön kouluratsastuksen ja kansallisaarteen, suomenhevosen näytöksellä. Upea jalostusori Hiljalan Fantom ja taitava kilparatsastaja ja valmentaja Virpi Höynälä näyttäytyivät yleisölle.



Ravitapahtuma aloitettiin laukkalähdöllä viiden ratsukon voimin. Radalla nähtiin vielä lämminveristen ja ponien ravilähdot. Ratsastusnäytöksen jälkeen lapset pääsivät poniajelulle ja osallistumaan kepparikisoihin. Ne osoittautuivat todella suosituiksi ja lasten riemu ja jännitys oli silminnähtävää.

Leppoisan ohjelman välissä nähtiin hurjaakin menoa. Lämminveriset Goldshoe Spirit, ohjastajana Suvi Pylkkänen ja Goldshoe Bonnie Hanna Korhosen ohjaamana ottivat mittaa toisistaan. Nopeampi Bonnie sai Taksi Kokkilan voittoloimen ja hevostuotenäytteitä. Spirit kuittasi hevoshierontalahjakortin.

Tapahtuman järjestäjä, Uuraisten Hevosystäväinseura, on 85-vuotias. Seuran puheenjohtaja on uuraislainen opettaja Johanna Halttunen.

– Pyrimme järjestämään kiinnostavia käytännön kursseja ja luentoja.

Maastakäsittelykurssi East Hill Ranchilla on ollut suosittu ja talvella järjestämme jäsenille täysin ilmaisen rekivaljastuskurssin juhlavuoden kunniaksi, kertoi Johanna raviesitteessä.

Tellervo Lehtoranta