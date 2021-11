Monien mahdollisuuksien talo Toivakassa

Rakennuskompleksissa on siipiä ja ulokkeita, nurkkia ja kulmauksia. Vielä muutama vuosi sitten käytöstä poistettu palvelukeskus oli Toivakan kunnalle kompleksi toisessakin merkityksessä ja paljon enemmän uhka kuin mahdollisuus.

Mutta löytyi onneksi tarpeeksi hullunrohkea yrittäjä, joka ryhtyi pikkuhiljaa remontoimaan paikkoja kuntoon. Ensimmäiseksi Matti Tiainen toteutti älyttömän idean ja avasi Hostellin Toivakkaan. Korona hiljensi maailman, mutta jo ennen sitä TeemaHostellissa ehti vierailla yöpyjiä yli 20 maasta. Juhlasali valmistui odottamaan aikoja, jolloin on taas lupa kokoontua ja juhlia yhdessä.

Siipiin ja ulokkeisiin remontoitiin turvallisia, vaivattomia ja esteettömiä vuokra-asuntoja, joista niihin muuttaneet ihmiset tekivät asunnosta itselleen kodin.

Tänä vuonna yrittäjät ovat muuttaneet rakennuskokonaisuuteen, jolla ei vielä ole varsinaista nimeä. Joulukuun toinen päivä yrittäjät avaavat ovensa kaiken kansan tutustumista varten.

– Ihmiset puhuvat nyt lähinnä TeemaHostellin kiinteistöstä, mikä on huomattavasti parempi kuin entinen vanhainkoti, sanoo Matti Tiainen.

Ensimmäisenä keväällä ehti kiinteistöön muuttamaan Rawa. Merja Valkonen-Hernandezin ja Daniel Hernandezin gluteenittomia, vegaanisia, maidottomia, munattomia, mutta herkullisia raakakakkuja valmistava yritys joutui miettimään konseptinsa uusiksi, kun kotona iski ravintola-alalle. Nykyään tuotteet myydään suoraan loppuasiakkaalle, väyliksi ovat valikoituneet ruokakaupat sekä nettikauppa. Alkuperäisidea hyvää tekevistä herkuista ilman lisäaineita, on säilynyt muuttumattomana.

Luonnonmukaisuus ja kemikaalittomuus ovat myös kauneudenhoitoalalla kasvava suuntaus ja kuinka ollakaan samasta kiinteistöstä löytyy myös Ekokampaamo Elsa.

– Hyvin olen viihtynyt, entiset asiakkaat ovat löytäneet tänne ja uusiakin on tullut, kertoo hektistä lapsiperhearkea elävä Elina Ikäheimonen.

Nyt hoitolansa on kalustanut toivakkalaisille jo noin 20 vuoden ajalta tuttu Fysioterapia Oiva ja myös Rantuu Oy on kantanut mappinsa huoneeseen. Rantuun takaa löytyy Toivakan entinen kunnanjohtaja Tauno Rantalainen, joka on yhä vahvasti työelämässä mukana ja tarjoaa tilitoimistopalveluita ja lomakiinteistöjen välitystä Espanjasta.

Lisäksi Toivakan Kotisiivouspalvelu Sohvi Lukumiehellä on nyt toimitilat Hostellin talossa.

– Itse näen, että kun on useampi yrittäjä saman katon alla, on siitä monia synenergiaetuja, sanoo Fysiaterapia Oivan Ismo Natri.

Yksi kaksisuuntainen etu on tietysti myös Hostel, jonka asiakkaita monipuolinen palvelutarjonta palvelee ja joiden kautta sana virkeästä, pirteästä ja muutoskykyisestä Toivakan kunnasta leviää. Myös erityisesti iäkkäämmille talon asukkaille ovat saman katon alta löytyvät hoitopalvelut melkoisen mukava juttu.

Oiva on alalla tunnettu ja tunnustettu toimija Toivakan lisäksi Hankasalmella, Laukaassa, Lievestuoreella ja Jyväskylässä. Jos joku terapiamuoto pääsee Oivan valikoimaan, on se tietty laadun tae, kuten sekin, että Kelan ja lääkäreiden kanssa tehdään yhteistyötä.

– Muotijutut tulee ja menee, mutta Oivassa luotamme tutkittuun tietoon ja käypähoitosuosituksen mukaisiin hoitoihin. Loppuvuodesta on tulossa uusiakin hoitoja, Ismo Natri sanoo.

Talossa on siis tarjolla melkoinen kattaus perinnettä ja trendikyyttä fysioterapiasta ekologisiin kampaamopalveluihin, raakakakuista tilitoimistopalveluihin ja siivouspalvelusta monimuotoiseen hostelliasumiseen. Ja kaikki tämä Toivakassa, vajaan 2500 asukkaan kunnassa.

– Nyt on jo hyvä käyttöaste, mutta vielä on vähän remontoitavaa tilaa. Olen oikeastaan vähän jemmannut yhtä tilaa siltä varalta, että syntyy jokin kuningasidea tai muuten aukeaa jokin loistava mahdollisuus, Matti Tiainen sanoo.

Hanna Lahtinen