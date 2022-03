Mökkitalkkari on monitoimimies

Mökkitalkkari on vapaa-ajan asunnon huollosta ja kunnosta huolehtiva ammattimies.

Mökkitalkkareita voi tilata niin kesämökille kuin muihinkin kiinteistöihin tekemään erilaisia huolto- ja kunnossapitotöitä. Tyypillisiä mökkitalkkarin palveluja ovat huolto- ja kunnossapitotyöt kuten lumityöt ja lumenpudotukset katoilta, nurmikonleikkuu, sekä vuosittaiset huoltotehtävät. Räystäitä on tyhjennettävä ja laiturit nostettava jäitä ennen rannalle ja taas keväisin laskettava vesistöön.

Mökkitalkkarilta luonnistuvat myös kaupassa käynnit, saunan lämmitykset ja polttopuiden teot.

Millainen on ollut mökkitalkkarin arki tänä lumisena talvena? Nisulalainen, nelisen vuotta mökkitalkkari Pirtti Einarina toiminut Timo Nalli kertoo.

– Luminen talvi teetti minun kohdalla eniten töitä traktorilla, minulla on muutama yksityistie ja pihoja joita aurailen. Perinteisempiä mökkitalkkarin hommia on lumen pudotus katoilta, niitä oli jonkin verran lähinnä vakioasiakkailta, varsinaisia pihojen kolauksia minulla ei ole. Nisulalaiset kolaavat ahkerasti itse pihansa, hän kertoo.

Juuri nyt eletään aikaa, jolloin lumen aiheuttamat vauriot alkavat viimeistään paljastua. – Vielä ei ainakaan ole tullut esille mitään isompia lumen aiheuttamia vahinkoja, lumen sulaessa tietenkin voi vesivahinkoja tulla, niin kellareihin kun teillekin. Tierummut ovat vielä jäässä, mutta voivat aiheuttaa yllätyksiä lumien sulaessa. Pirtti Einari tekee myös pieniä korjauksia, ovat ne sitten lumen aiheuttamia tai ajan hampaan kaivertamia.



Jos mökki on ollut koko talven kylmillään, on ennen kesäkauden alkua hyvä tehdä muutamia tarkistuksia.

– Hyvä olisi talven jälkeen tarkastella vesikaton kunto ja samalla rännien toimivuus. Hormin lämmitys on hyvä aloittaa varovasti jos mökki on ollut pitkään kylmänä. Hiirulaisten jätökset ja tuhot kannattaa tarkastaa ja korjata. Myös palovaroittimen toiminta on muistettava tarkistaa, Timo Nalli luettelee.



Mökkitalkkari on monen askareen tekijä ja esimerkiksi piha-alueen puhtaanapitotyöt tai lumenpudotus katolta talvella ovat myös kotitalousvähennyskelpoisia. Pelkistä tarkastuskäynneistä ei vähennystä saa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa ja omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden.



– Teen monenlaisia elämää helpottavia töitä kesämökillä ja omakotitalossa asuville. Korjaus- ja huolototöiden lisäksi rakennan terasseja ja portaita teen saunaremontteja, ulkomaalauksia, vesikattojen puhdistuksia ja käsittelyja, sekä kaadan myös pihapuut turvallisesti, Timo Nalli luettelee.

Veikko Ripatti

pirttieinari.fi