Mittakori sai ministerivieraan

Uuraisten Kangashäkissä Pölykankankaantien varrella toimii Petri Karttusen yritys Mittakori Oy. Marraskuun lopussa sen isoon halliin tuli vierailulle elinkeinoministeri Mika Lintilä seuranaan kansanedustaja Joonas Könttä. He kuuntelivat yrittäjän ongelmia ja lausuivat rohkaisevia sanoja pienen kunnan menestyneelle yrittäjälle.

Mittakorin 450 neliön halli oli siistitty viimeisen päälle. Kynttilöillä koristeltu piha oli kaluttu puhtaaksi lumesta ja sisällä joulutorttupöydän ääressä hääri Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Harri Palonen, joka sitten touhukkaasti juonsi koko tapahtuman.

Ensimmäisten joukossa isänsä halliin saapuivat Joonas, Anniina ja Emilia Karttunen. Marko Nieminen halusi myös kuulla ministeriä. Antti-Pekka Kotilainen tuli poikiensa Aten ja ja Antonin kanssa. Kaksikymmentä vuotta Uuraisilla puunkuljetusyrittäjänä toiminut Petri Karjalainen halusi myös nähdä ministerin samoin Ilpo Oksanen, Timo Karjalainen, ympäristön muuttumista ihaillut Raimo Lindfors ja keskusta-aktiivit Elina Suoranta ja Sinikka Varila. Ministerivierasta eivät jättäneet näkemättä myöskään kunnallismiehet Veli Hytönen ja Olli Humalajoki. Itseoikeutettuna paikalle saapui kunnajohtaja Juha Valkama.

Hyvän aikaa ministeri antoi odotuttaa itseään. Sitten hän tuli kiiltävissä kengissä ja solmio kaulassa, kannoillaan farkkuihin ja talvilenkkareihin sonnustautunut Joonas Könttä. Ensimmäisen puheenvuoron Harri Palonen antoi yrittäjälle.



Petri Karttusella oli huolia. Hän kertoi nyky-yrittäjän elämästä, raaka-aineiden vaikeasta saatavuudesta, työntekijöistä, veroista ja valitti mitenkä Kiinan materiaalit ovat joka päivä yhä kalliimpia.

Ministeri myönsi monet vaikeudet ja kertoi, miten Kiina hakee maailman johtajuutta ja saa materiaaleja omista terästehtaistaan Indonesiassa. Mutta sille ei voi mitään, että kauppasodat ovat suuri uhka ja sahatavaran hinta heiluu koko ajan. Moottorien saanti koneisiin on hankalaa ja Kiina laittaa ylimääräisiä tulleja mielivaltaisesti kuten Venäjäkin. Öljyn hinta on nelinkertaistunut ja Eurooppa lämpenee kaasulla. EU vain on heikko ja vikisee Venäjän, Kiinan ja USAn puristuksessa. Hän oli tyytyväinen siitä, että Suomi hyödyntää hyvin jätteensä, sillä vain yksi prosentti raaka-aineista menee hukkaan.Turvettakin keskusteluissa sivuttiin ja Joonas Könttä komppasi Lintilää Euroopan syrjäytymisestä.

Kunnanjohtaja Juha Valkama kertoi, miten Uuraisten strategia pohjautuu kestävälle kehitykselle ja miten väestömäärä saataisiin taas nousuun ja Harri Palonen tiivisti: – Ei ole aina helppoa olla pieni kunta kaupunkien kainalossa.

Arvovaltaiset vieraat toki lupasivat tehdä parhaansa pienten kuntien ja niiden yrittäjien puolesta.

Petri Karttusen Mittakorihalli kiinnosti vierailijoita kovasti.

– Ensin teimme itselle hyllyjä autoon. Sitten ruvettiin meiltä kyselemään niitä, ja näin yritys vähitellen syntyi 1997 isä-Kullervon kanssa. Uuteen halliin kannettiin koneet sisään 2014.

Karttunen kertoi, että asiakkaita on, mutta kustannuspaineetkin ovat kovat. Kunnia-asianaan hän pitää työn tuloksen tasokkuutta. Nylyään yritystä pyöritetään kolmen työntekijän voimin.

– Tarvitsemme työssämme paljon alumiinia ja terästä. Niiden saatavuus on haittatullien vuoksi vaikeaa. Menestystä meillä on kuitenkin ollut ja olemme voineet investoida tuotantotiloihin. Työmme on auttamistyötä, jos mikään, sanoi Petri Karttunen, 50.

Karttuselta löytyy hyllymalleja erilaisiin pakettiautoihin ja käyttötarkoituksiin. Hyllyt ja säilytysjärjestelmät tehdään levytavarasta valmiiksi tuotteiksi. Hyllyjä voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan ja suunnitella yhdessä täysin alusta alkaen. Siistit säilytystilat autossa säästävät minuutteja päivässä ja tunteja vuodessa.

Tellervo Lehtoranta