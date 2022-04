Mikan näyttelyssä liioiteltuja totuuksia

Mika Lassila, 70, Paikallis-Uutisten pilapiirtäjä, saapuu näyttelyynsä suoraan kuntosalilta. Kuohun kylätalon seinillä on kymmeniä hänen karikatyyritöitään. Parrakas ja sympaattinen mies on huhtikuun aurinkopäivänä tyytyväinen.

– Olin tätä näyttelyä vastaan, mutta nyt olen onnellinen, kun vaimo, lapset ja lapsenlapset tämän järjestivät, sanoo Mika töittensä keskellä. Näyttelyn nimeenkin Liioiteltuja totuuksia hän on mieltynyt.

Mikan näyttelypaikka on upea. Kotikylä Kuohun nuorisoseuran talo on komeasti remontoitu. Seinillä on Mikan tauluista noin yksi neljäsosa vaimo Kirsti Koskinen-Lassilan järjestäminä sievinä sommitelmina. Jokaisesta kuvasta Mikalla on oma tarinansa. Oma ryhmänsä on kodeista lainaksi saadut lahjataulut. Niissä yhdeksän henkilöä on nähnyt kuvansa taiteilijan silmin ikuistettuna.

– Minulla on hyvä näkömuisti. Se auttaa piirtämisessä valtavasti, sanoo varsinaissuomalaiset sukujuuret omaava Mika.

Yksi elämänvaihe Mikalla oli Keskisuomalaisen juttujen kuvitus. Toimittaja lähetti silloin jutun ohjeena: kuvita se. Ja Mikahan kuvitti. Juttuja on tallennettu albumiin ja kuvat ovat suuria, hiukan standardista poikkeavia, sillä ne kuvaavat enemmän asioita kuin kasvoja.

Kasvot ovat kuitenkin Mikan ominta alaa. Niistä tunnistaa tekijän, niissä on jotakin henkilölle aivan omaa. Ketään ne eivät loukkaa, vaan niitä katsoessa tulee hyvä mieli. Vartalon osuus jää vähäisemmäksi, mutta jotain henkilöön liittyvää rekvisiittaa kuvista löytyy.



PaikallisUutisten kuvista on kerätty oma nurkkauksensa. Viimeisten kahdeksan vuoden ajan hän on kerran viikossa piirtänyt kuvan lehteen. Sitä katsellessa tuntuu kuin selaisi tutuista tutumpaakin lehteä.

Politiikka ja taiteilijat ovat päässeet samaan ryhmään. Hjallis Harkimo, Simo Frangen, Timo Soini, Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari aivan kuin iskisivät silmää. Urheilijat ovat myös piirtäjälle oivallinen kohde. Mika leikkasi lehdistä urheilijoiden kuvia ja piirsi mallista mikamaisen jäljennöksen. Huikeana vastakohtana Putinin kuva on kauheudessaan järkyttävä: suurta yksinäisyyttä kokeva mies seisoo verilammikossa. Kuva viestittää, ettei tälle miehelle hyvin käy.



Mika on taiteilijana itseoppinut. Kursseja ja kouluja tälle alalle ei ole käyty. Opintojen pohjana on urheiluopisto. Järjestötyöhön leipäännyttyään hän kokeili siipiään ja aloitti taiteilijan uran. Mika käyttää töissään lyijykynää, tusseja ja puupastellikyniä, sormella siveltäviä, nyt vettäkin apuna käytettäviä.

Mikalle viiva on rakas. Viivatekniikallakin yllättävästi herkkää ja omannäköistä tuotosta.

– Piirtäminen antaa elämään suurta tyydytystä. Luen paljon ja piirrän aiheeseen liittyvän kuvan, jossa samalla näkyy minun kannanottoni. Tämä ammatti ei ole herkkua, mutta kaikkia nuoria kannustan: piirtäkää, laulakaa, soittakaa, kunhan koulun käytte loppuun, neuvoo Mika.

– Olen nälän opettama taiteilija, sanoo Mika. Mutta nyt Kuohun kylätalon keittiössä Kirsti-vaimo keittää kakkukahvit kävijöille.

Taloa ihaillaan ja näyttelyssä puhjetaan ihastuksen huutoihin. Salin puolella kuvia tarkastelemassa on käynyt jo ennen aukiolon loppua lähes kaksisataa ihmistä.

Tellervo Lehtoranta