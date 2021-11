Mielenkiintoinen pyöreä esine – pallo

Se on upea. Ruskeat kyljet kiiltävät uutuuttaan harmaan teräksen reunustamina. Vihreä verka hohtaa himmeänä ja putipuhtaana. Se seisoo seitsemällä jalallaan kahdensadan neljänkymmenen kilon painoisena lattiaan asennettuna. Värikkäät pallot pyörivät veralla ja osuvat toisiinsa tai päätyvät kulmien pusseihin.

Se on biljardipöytä, joka pari viikkoa sitten tuotiin Uuraisten Kyynämöisten Kynkkälään raittiusseuran taloon Acon Oy:ltä Oulusta. Kymmenkunta kylän miestä, keski-iältään yli 60 vuoden, sai jokatorstaiseen peli-iltaansa uuden mielenkiinnon kohteen ja liikuttajan. Tarjolla on ollut koronaa, dartsia, lautapelejä ja shakkiakin harkittiin.

Nyt ukkoköörillä on oikea biljardipöytä palloineen ja kööt eli biljardisauvat. Pöytä ei ole kalleimmasta päästä, mutta näyttää mahtavalta.

– Biljardissa kiehtoo monipuolinen pallon hallinta ja se, että oppii näkemään erilaiset lyöntipallon kierteet. Puhumattakaan siitä, että tämä on viehättävää yhdessäoloa ja yhteistä toimintaa. Biljardipöydän veran alla on kivipinta. Hiottu kivi takaa, että pallo pyörii suorana. Tasaisella pinnalla opitaan näkemään normaalit mallikuviot, on pelaajista Eero Rossi jo oppinut.

Kyynämöisten miehille biljardi on harrastus, mutta jos kilpailijoita tulee paikan päälle, otetaan haaste vastaan. – Toinen puoli pelissä on taktiikkaa. Pallo on aina mielenkiintoinen esine, kun se on pyöreä. Tässä pelissä oppii nöyryyttä, kun oman oppimattomuutensa huomaa, kommentoi Antti Heinonen.

Uusi biljardipöytä on saatu EU:n tuella ja hankkeena, johon JyväsRiihi myönsi rahoitusta. Pöytä on sijoitettu lämpimään ravintolasaliin. Kansilevy toimii myös tarjoilupöytänä.

Biljardia pelataan veralla päällystetyllä pöydällä. Pöytä on yleensä suorakaiteen muotoinen, ja sitä ympäröivät kumipehmusteiset, verkapäällysteiset vallit noin pallojen puolivälin korkeudella. Pöydässä on tavallisesti kuusi pussia, yksi kussakin kulmassa sekä yksi kummankin pitkän sivun keskikohdilla, mutta aina pöydissä ei ole pusseja lainkaan. Biljardipeleissä lyödään kööksi kutsuttavalla suippenevalla kepillä pöydällä olevia palloja.

Eri biljardipelejä ovat esimerkiksi Kaisa, Snooker, englantilainen biljardi ja Pool sekä Kara alalajeineen. Nuo kun kaikki Kyynämöisillä on opeteltu, taitaa olla jo köön lisäksi jo myöhäinen kevät käsissä.

Tellervo Lehtoranta