Metsätaidoista kilpailtiin Toivakan Huikossa

Jyvässeudun metsämiesten yhdistys JYMY järjesti elokuun viimeisenä päivänä metsätaitokilpailun Huikon metsissä. Kilpailu oli valtakunnallinen ja siihen osallistui metsäalan ammattilaisia eri puolilta Suomea. Mukana oli niin työssä kuin eläkkeellä olevia. Kilpailureitin ja arviointitehtävät tekivät Aimo Nalli (kuvassa) ja Pentti Suuronen.



– Reitille mitattuja ja laskettuja arviointitehtäviä on 22, Tehtävinä ovat mm. puuston ikä, runkoluku, keskiläpimitta, leimattu puuston määrä, kehitysluokka, metsätyyppi, puuston kokonaistilavuus hehtaarilla, puiden pituus ja tilavuus sekä kasvitunnistukset, kertoi Suuronen.

Metsätaitokilpailuja on järjestetty Suomessa jo 70 vuoden ajan metsäammattilaisille.

– Aiempina vuosikymmeninä ne ovat olleet tärkeitä koulutustapahtumia joihin metsäalan työnantajat ja metsäyhtiöt jopa velvoittivat työntekijöitään osallistumaan. Suomenmestaruuskilpailuja järjestetään edelleen niin kesällä kuin talvella eri puolilla maatamme.

Metsäalan ammattilaisten lisäksi nykyään metsätaitokilpailuja järjestetään myös metsänomistajille. Metsätaitokilpailujen yksi tavoite on edistää metsien kasvatusta ja tuoda esiin metsänkasvatuksen haasteita.

– Oikea metsänhoito ja metsien kasvatus on tänään vielä entistä tärkeämpää. uusia haasteita metsänhoidolle tuo ilmastonmuutos. Näihin haasteisiin voidaan hyvin vastata, ovathan Suomen metsät hyvässä kasvukunnossa. Mitä enemmän metsät kasvavat, sitä enemmän ne sitovat hiiltä ja hillitsevät näin osaltaan ilmastomuutosta, totesi Suuronen.

Huikon metsätaitokilpailussa yleisen sarjan kilpailijat kiersivät ensin taitoradan ja jatkoivat kilpailua vielä suunnistusradalla. Suunnistusratamestarina oli Tuomo Marttinen.



Lahtelainen Patrik Blomqvist työskentelee Koskisen Oy -nimisessä yrityksessä, joka ostaa puuta ympäri vuoden ja ylläpitää sahaa sekä vaneritehdasta Järvelässä. Patrik osallistui yleiseen sarjaan. – Rata oli oikein hyvä ja tehtävät riittävän haastavia. Tästä lähden vielä suunnistuslenkille, totesi Blomqvist taitoradalta tultuaan. Radan hän kiersi ajassa 56,37 minuuttia. Kilpailuun osallistujia Huikon metsissä kiersi 60.

Parhaiten yleisessä sarjassa pärjäsivät Pekka Noponen Jyväskylä 364 pistettä, Pekka Vornanen Kuopio 347 p. Pekka Linjala Kuopio 344 p. Ari Martikainen Jyväskylä 335 ja Vesa Ovaska Hartola 330 p. Taitosarjassa voittaja oli Harri Simola Keski-Pohjanmaa 227 pistettä ja seuraavina tulivat Auno Jylhä Keski-Pohjanmaa 227 p. Hannu Pääkkö Keski-Pohjanmaa 219 p. Pirjo Rissanen Jyväskylä 216 p ja Pentti Ahola Pirkanmaa 211 p.

Jymy ry kiittää kaikkia tukijoita ja yhteistyötahoja.

Veikko Ripatti