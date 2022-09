Metsän ja metsänomistajien asialla jo 90 vuotta

Moottorisahan pärinä käynnisti Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen 90-vuotisjuhlan Kartano Kievarissa Hietamalla. Saha pärisi Riemuvoitto-yhtyeen solistin hyppysissä ja oli alkusoittoa Mystinen metsätyömies -biisille. Sen verran metsurin kypärä varjosti kasvoja, että vasta kappaleen lopussa selvisi useimmille, että MHY Keski-Suomen nykyinen johtaja, Uuraisilla varttunut Eero Poikonen siellä lavalla teki uutta aluevaltausta. Riemuvoitto-bändissä musisoivat myös metsänomistajille tutut Ville Pätynen ja Janne Leppänen.

Metsänhoitoyhdistykset ovat hyvin suomalainen ilmiö, niitä ei tiettävästi ole muualla maailmassa. Metsänomistajien etuja ajavien metsänhoitoyhdistysten tarve tiedostettiin 1900-luvun alussa ja nykyisen MHY Keski-Suomen alueella ensimmäiseksi ehdittiin käynnistämään toiminta Uuraisilla vuonna 1932 ja pian sen jälkeen yhdistykset perustettiin muihinkin alueen kuntiin.

MHY Keski-Suomi syntyi vuonna 2011 ja toimii 12 kunnan alueella.

Mikko Tiirola ja Paavo Lintula keskustelevat.



Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston puheenjohtaja Mikko Tiirolan mukaan edunvalvonta ja toinen tärkeä tehtävä, neuvonta, ovat olennaisin osa metsänhoitoyhdistysten toimintaa tänäkin päivänä.

Vuonna 1950 metsänhoitoyhdistyksistä tuli lakisääteisiä, pakkojäsenyys poistui vuonna 2015.

Nyt Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi on yksi Suomen suurimmista metsänhoitoyhdistyksistä, työllistää noin 200 henkilötyövuoden verran ja on alueellaan suurin palvelujen tuottaja yksityisille metsänomistajille. Keski-Suomessa toimii myös kaksi muuta metsänhoitoyhdistystä, MHY Päijänne ja MHY Karstula-Kivijärvi. Mikko Tiirola kertoi kehityksen kulkevan kohti maakunnallisia yhdistyksiä. Nyt juhlivan yhdistyksen nimikin on sopivan enteellinen.

– Tänään juhlitaan metsän omistajuutta. Ydin on täsmälleen sama kuin 30-luvulla. Silloin oli tilanne, jolloin puun ostajat olivat hyvin reviiritietoisia ja keskenään päättivät kuka ostaa mistäkin ja millä hinnalla. Metsänomistajan yhteinen toiminta paransi huomattavasti metsänomistajan asemaa ja tekee sitä tänäkin päivänä, sanoo MHY Keski-Suomen tiedottaja Sari Haapamäki.

Metsän merkitys suomalaisille on myös yhä tärkeä, mutta ehkä moniulotteisempi kuin 90 vuotta sitten. Hiilinieluista tai virkistysarvoista ei puhuttu 30-luvulla.

–Viime vuonna meidän toimialueella metsänomistajat saivat kantorahoja 94 miljoonaa euroa. Jos sitä summaa ei tulisi, tai siitä tulisi vain puolet, niin mitä se tarkoittaisi Keski-Suomen maakunnalle. sillä on todella suuri merkitys yrityksille, ostovoimalle ja yleiselle elinvoimalle. Metsän omistaminen on turvallinen, ylisukupolvinen sijoitusmuoto. Elämme hektisessä maailmassa, mutta metsä opettaa ajattelemaan pitkällä tähtäimellä, Haapamäki päättää.

Juhlapuhuja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen jatkoi samoilla linjoilla.

– Yhdistyksillä on ollut todella merkittävä rooli kotimaisen metsätalouden kehittymisessä sekä suomalaisten metsänomistajien puolustamisessa ja palvelemisessa. Yksityinen omistus on johtanut siihen, että metsistämme on pidetty hyvää huolta. Metsät ovat meille suomalaisille taloudellisen toimeentulon lähde, mutteivat pelkästään sitä. Metsät ovat omistajilleen rakkaita, jopa kappeli ja rauhoittumisen paikka.

Juhlassa palkittiin myös tulevaisuuden metsäosaajia stipendillä. Uuraislaisia peräti kaksi, 14- vuotias Aukusti Hakala ja 28-vuotias Joona Vääränen. Paikalle palkintoa noutamaan pääsi Joona Vääränen (pääkuvassa), joka opiskelee itselleen jo toista ammattia työn ohella. Hän työskentelee metalliyritys Jakemanilla ja käy samalla monimuotokoulutusta Tarvaalassa.

–Tarkoitus on valmistua metsäkoneenkuljettajaksi. Rakennus- ja metsäala kiinnostavat monipuolisesti.

Rintamamiestalon omistava pienten lasten isä on ehtinyt tekemään myös polttopuita talven varalle niin, että varmasti riittää. Stipendin käyttöä ei tarvitse suuremmin miettiä, siitä kasvaneet polttoaine- ja sähkölaskut pitävät huolen.

Metsä- ja metalliala ovat molemmat aloja, joilla kärsitään työvoimapulasta, joten Joonalla on monia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Eikös jokaisella ole, kun vain ryhtyy toimeen, hän sanoo.

Hanna Lahtinen