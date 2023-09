Merkittävä rahalahjoitus Toivakan kunnalle

Toivakan kunta on saanut merkittävän rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi yksityishenkilö Ahvo Taipaleelta. Alkulahjoituksen summa on 50 000 euroa, josta stipenditukea saavat luonnontieteissä tai tietotekniikassa menestyneet oppilaat.

Avokätisyyden takana ovat Taipaleen toivakkalaiset juuret sekä halu tukea uusia sukupolvia koulumaailman murroksen keskellä. Muistorahasto on nimetty hänen äitinsä Maria Taipaleen mukaan, joka toimi 40 vuotta opettajana Toivakassa.

Ahvo Taipale on muuttanut Toivakasta maailmalle jo vuonna 1971, opiskellut, tehnyt töitä ja luonut pitkän uran yrittäjänä USA:ssa, pääosin Minnesotassa. Taipale kertoo oman koulukokemuksensa haasteista, kuinka oman nuoruuden tuen ja kannustuksen tarve on vaikuttanut haluun sponsoroida ja innostaa uusia sukupolvia.

– Olen sponsoroinut oman yritykseni kautta nuoria hiihdossa Amerikassa jo pitkään, auttanut ja valmentanut urheilijoita. Olen nähnyt, kuinka tuen saaminen auttaa nuoria menestymään.

Koululaisille osoitetulla stipendirahastolla Ahvo Taipale haluaa rakentaa koululaisille parempia tulevaisuuden näkymiä digikehityksen ottaessa sijaa myös koulumaailmassa.

Taipale haluaa toimia myös esimerkin rakentajana ja osoittaa, miten konkreettisiin toimin paikallista auttamista ja innostamista on mahdollista tehdä.

– Koulumaailma on murroksessa ja systeemin pitää muuttua uusille linjoille, kuitenkaan vanhoja unohtamatta, Taipale pohtii.



Taipale toteaa, että tämä perustettu rahasto on avoin kaikille muillekin lahjoittajille, jotka haluavat tukea toivakkalaisia nuoria opin tiellä muuttuvaan maailmaan.

Stipendirahaston julkistamistilaisuus pidettiin koulukeskuksen liikuntasalissa viime perjantaina. Taipaleen mukana koulun tilaisuudessa oli hänen puolisonsa Kirsti, tyttärensä Ritva Mikkonen ja hänen puolisonsa Pauli Mikkonen sekä heidän tyttärensä Taimi. Lisäksi juhlaan oli saapunut Taipaleen veljentytär Kaisa Salmitaival. Tilaisuuden tervetulosanat lausui Toivakan rehtori-sivistysjohtaja, kirjastonjohtaja Sirpa Orell-Pohjola. Oppilasryhmä toivotti Ahvo Taipaleen tervetulleeksi laulamalla Oravanpesästä kertovan laulun musiikinopettaja Linda Tykkyläisen johdolla. Ahvo Taipaleen elämänhistoriasta Taipaletta haastatteli kunnanjohtaja Touko Aalto. Kysymykset etenivät Taipaleen nuoruudesta, harrastuksista ja kyläkuvan ja urheilumahdollisuuksien kehittymisestä Toivakan raitilla. Taipale on nähnyt huiman kehityksen lapsuutensa Toivakkaa nykyiseen verrattaessa.

– Esimerkiksi koulurakennukset ovat nyt suuret ja tilat hyvät. Meidän lapsuudessa oli vain puukoulu, joka nyt tunnetaan Puukkiksena. Kouluun tultiin usein talvisin suksilla ja koulun viereisen hautausmaan ympäri oli tehty hiihtolatu, jota hiihdettiin ja siinä myös kilpailtiin.

Taipale sai vastata myös oppilaitten tekemiin monipuolisiin kysymyksiin:

Kissa vai koira?

– Meillä ei ole ollut koskaan koiraa, mutta kissoja on ollut, joten se on kissa.

Miten sukset liittyvät sinun elämääsi?

– Jouduin nuorena hiihtämään aina vanhempien veljieni suksilla, mutta Yhdysvalloissa tilanne muuttui, kun perustin suksikaupan.

Mikä on mielimusiikkiasi?

– Vanhan ajan kunnon laulut ovat hyviä, kuten Tapio Rautavaara ja muut sellaiset. Nykymusiikki ei ole minun juttuni.

Millainen elämä sinulla on ollut Yhdysvalloissa?

– Jenkeissä on mennyt hyvin. Elämä on ollut erittäin positiivista. Maassa on elettävä maan tavoin ja olen yrittänyt vaikuttaa myönteisesti siinä maassa missä asun.

Mitä kadut?

– Se mikä on takanapäin, siitä ei pidä valittaa, on katsottava eteenpäin.

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita elämässäsi?

– Perhe. Meillä on kolme lasta, kaksi tyttöä ja poika. Kaisa ja Paavo asuvat USA:ssa ja Ritva perheineen asuu Sotkamossa. Tärkeä asia on myös se, että olen saanut olla tukemassa yhdysvaltalaisia nuoria hiihtourheilussa.

Kuuluisin Taipaleen tukema nuori on nyt 32-vuorias Jessie Diggins, joka on parisprintin olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari sekä maailmancupin kokonaiskilpailuvoittaja.

Veikko Ripatti