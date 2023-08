Meidän Tellervo jää eläkkeelle lehtityöstä

Viehättävän koivukujan päässä sijaitsevat sininen ja punainen talo sekä upea puutarha. Puutarhan hoito on kirjoittamisen lisäksi Tellervo Lehtorannan rakas harrastus. Tellervo on kirjoittanut juttuja PaikallisUutisiin vuodesta 1977 saakka. Kun 80-vuotissyntymäpäivä elokuun alussa lähenee, hän on päättänyt, että nyt on aika jäädä eläkkeelle myös lehtityöstä.

Varsinaisesta leipätyöstään opettajana Tellervo on ollut eläkkeellä jo hyvän tovin, vuodesta 2003 saakka. Opettajana hän aloitti vuonna 1964 opettaen ensin Haukimäen koulussa kolme vuotta ja ja sitten Höytiän koulussa 37 vuotta yhdessä mieheni Aarnen kanssa.

-Työssä ollessa kirjoittaminen tarjosi vastapainoa. On ollut tavattoman ihanaa nähdä oma juttunsa lehdessä kauniisti aseteltuna. Opetustyössä työn jälki näkyy hitaammin.

Vuosikymmenten aikana Tellervo on kirjoittanut satoja juttuja.

-Mieluisimpia aiheita ovat olleet henkilöhaastattelut. Aiheet paikallislehdessä ovat mahdottoman erilaisia. Ensin saatat kirjoittaa vaikka kalastuskunnan kokouksen päätöksistä ja seuraavaksi suuren teollisuuslaitoksen toiminnasta.

Tellervo sanoo, että mieleenpainuvia työkeikkoja ovat olleet esimerkiksi piispantarkastukset sekä aiheet, joissa hän on haastatellut omia, entisiä oppilaitaan.

-On ollut mukava tehdä juttua esimerkiksi yrittäjästä, joka on ollut joskus oppilaani. Lehden nykyistä päätoimittajaa Hanna Lahtista olen myös opettanut koulussa.

Tellervo muistaa myös yhden öisen lähdön, kun hänet hälytettiin kuvaamaan karhun jälkiä.

Siellä näkyi vain kuoppa sammalikossa ja sitä siinä sitten ihmeteltiin.

Mieleen ovat jääneet jutut autojen testiajoista.

-Sain autoliikkeestä auton käyttööni ja kirjoitin siitä sitten jutun. Usein kävimme kotiseudullani Etelä-Pohjanmaalla ja samalla testasin autoja.

Tellervo on saanut myös tunnustusta tekemästään toimittajan työstä.

-Sain Antti-patsaan Mauno Ihannin ollessa Jyväskylän Ympäristölehden päätoimittajana, Tellervo muistelee.

Tellervo jättää toimittajan työnsä haikein mielin.

– Olen todella tykännyt kirjoittamisesta. Alan olla niin vanha, että nyt täytyy vaan luopua ja antaa tilaa nuoremmille. Työ on pitänyt liikkeessä ja Uuraisten tapahtumien keskiössä. Harvassa ovat olleet ne tapahtumat, joista minä en tietäisi. Touhua riittää vielä luottamustehtävissä ja kesäisin puuta

Maarit Nurminen