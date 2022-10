Matkakohteena majakka

Luontomatkailuyrittäjä Jaana Hirsjärvellä on useampikin mielenkiintoinen harrastus. Radioamatööriharrastuksesta hän on kertonutkin jo aiemmin lehdessä ja monet tietävät hänet myös ahkeraksi nuorisoseuralaiseksi, mutta harvempi tietää, että hän on myös majakkabongari.

Kansainvälistä majakkaviikonloppua vietetään elokuun kolmantena viikonloppuna ja silloin Jaana Hirsjärvikin viimeksi vieraili majakalla. Tapahtumaan liittyy myös radioamatööritapahtuma, jossa harrastajat ottavat yhteyttä tapahtumaan etukäteen majakoille ja majakkalaivoille ilmoittautuneisiin asemiin.

– Itse työskentelin majakan läheisyydessä sotilasradioamatöörikutsulla majakkaviikonloppuna ja toisella reissulla elo-syyskuun vaihteessa omalla radioamatööritunnuksellani. Antennit ja radioyhteydet herättivät kovasti kiinnostusta yleisössä, Jaana kertoo.



Tekniikan kehittyessä monet majakat ovat käyneet tarpeettomiksi merenkululle, mutta ovat käyttämättöminäkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

– Ensimmäistä kertaa osallistuin majakkaviikonloppuun jo 1980-luvulla. Tähän mennessä ole vieraillut viidellä suomalaisella majakalla, joten vielä riittää kotimaassakin majakoita bongattavaksi. Ruotsissa majakat on osattu tuotteistaa Suomea paremmin, mutta täälläkin on majakoiden saavutettavuus parantunut. Kaukaisin majakka, missä olen käynyt, sijaitsee Intiassa, Jaana Hirsjärvi kertoo.

Suomalaisiin majakoihinkin liittyy myös maailmanhistoriallisia yhtymäkohtia. Esimerkiksi Valassaarten ristikkomajakka Merenkurkussa on Eiffel-tornin suunnittelijoiden toteuttama.

– Majakoissa viehättää niiden historia ja se, että ne sijaitsevat sen verran matkojen takana, että mieli ihan väkisinkin rauhoittuu, Jaana sanoo.

Hän myös ymmärtää majakan toimintaperiaatteita keskivertokansalaista paremmin, sillä hän on käynyt aliupseerikoulun laivastossa ja on sekä kansimies, että laivaradisti.

Majakalle matkatessaan pitää varautua siihen, että sääolosuhteet voivat muuttaa suunnitelmia ja saareen voi jäädä jopa myrskyn vangiksi. Kokkolan edustalla sijaitsevalle Tankarin majakalle ei esimerkiksi ole kuin 15 kilometrin merimatka, mutta kivikot ja karit tekevät reitistä haastavan.



– Viimeisimmällä reissulla ajoittain kova tuuli 17 m/s aiheutti ongelmia antennin kanssa ja lähtö viivästyi kovan tuulen vuoksi, mutta toisaalta koska jäin sopivasti eläkkeelle, ei lähdön lykkääntyminen huolestuttanut. Reissuissa mukana oli entinen työkaverini Jaana Tikkakoskelta ja jälkimmäisessä reissussa ystäväni ja entinen naapurini Jaana Hämeenkyröstä, joka oppikin nopeasti antennin pystyttämisen salat ja oli korvaamaton apu. Mutta aikaa jäi toki myös muuhunkin. Saimme nauttia majakkamestarin rakennuksen uudistetun puusaunan löylyistä ja katsella myrskyävää merta ja tutustuimme tietysti majakkaan. Kiersimme luontopolun joka onkin kasvistoltaan runsas, alueelta on kartoitettu 180 eri kasvilajia. Tietysti tutustuimme 1700-luvulla rakennettuun kirkkoon, hylkeenpyyntimuseoon, söimme paljon rannoilla kasvavia terveellisiä tyrnimarjoja, herkuttelimme paikallisen kesäkahvilan lohikeitolla, paistelimme tähtitaivaan alla makkaraa ja nautimme sekä aurinkoista päivistä, että myrskyisistä tuulista, hän kertoo.

Jaana Hirsjärvi harrastaa myös lintubongausta ja sekin sopii erinomaisesti majakkamatkoille.



– Tankarin reissulla sain 100 bongattua lajia täyteen. Saarella on myös lintuasema jossa tutustuimme lintujen rengastamiseen ja kävimme itsekin bongaamassa lintuja joita tosin olin tuulisella säällä paljon normaalia vähemmän. Lintuaseman päätoimintamuodot ovat lintujen rengastus, lintulaskennat, lintujen muuton seuranta sekä erilliset tutkimukset. Asemalla seurataan lintujen yömuuttoa syksyisin. Tässä tutkimuksessa huomattava merkitys on Tankarin 20-valokeilaisella ja Suomen valovoimaisimmalla majakalla, joka houkuttelee sopivina muuttoöinä suuret lintumäärät valoihinsa. Asemalla rengastetaan vuosittain noin 1500-3000 lintua ja asemalta on tehty kaikkiaan 260 eri lintulajista joista 45 pesii alueella. Eläimistössä tavallinen on myös hylje jonka saattaa hyvällä onnella nähdä, Jaana kertoo.

Suomessa on 39 majakkaa joista 33 mannersuomen alueella ja 4 Ahvenanmaalla. Tiettävästi ainakin yhdeksällä majakalla voi yöpyä majoitustiloissa, joillakin majakoilla yöpyminen teltassa on luvanvaraista. Majakoissa majoitutaan yleensä vanhoilla luotsitiloilla. Majakanvartioita Suomessa on Jaana Hirsjärven tiedon mukaan enää yksi.

Helpoin tapa aloittaa majakkaharrastus on liittyä Suomen Majakkaseuraan, joka järjestää myös erilaisia teemaretkiä majakoilla. Teema voi olla esimerkiksi jooga tai villiyrtit, mutta myös talkootoiminta majakkaperinteen ylläpitämiseksi. Majakoille voi matkustaa myös omatoimisesti.

– Suosittelen majakkaretkeä esimerkiksi Tankarille ensi kesänä vaikka koko perheen retkikohteeksi, jossa nähtävää ja koettavaa riittää, Jaana Hirsjärvi sanoo.

Jaana Hirsjärvi kertoo majakkamatkailustaan myös Uuraisten kirjastossa nojatuolimatkalla 17.11.2022

teksti Hanna Lahtinen

kuvat Jaana Hirsjärvi