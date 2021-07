Matin hyppyrimäki kohoaa Ränssiin

Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen maisemat heräävät eloon Kuikan Ränssissä, missä taiteilija Risto Into, 71, Nyrölästä luo kehykset Jyväskylän ja vähän Uuraistenkin nuoren miehen elämälle. Uuraisten valtuustosalin suuret kuvat eivät ole ainoat Matille tarkoitetuista kunnianosoituksista, vaan Risto tekee puitteet pilvissä liitelevälle miehelle Mikko Eräjärven kesäteatterin laulunäytelmän Elämä on laiffii -näyttämölle.

Kesäteatterin seinä on maalauksen alustana valtava kovalevy. Risto Into käy sen kimppuun tavallisilla maalisiveltimillä, kaiken kokoisilla, ja viimeistelee sitten pikkuruisilla taiteilijan työvälineillä. Into on tyylilleen uskollinen, kuva on realistinen, oikean näköinen. Maisematauluja, kauniita, vähän romantisoituja suomalaisia maisemia hän on maalannut 50 vuotta eikä hän lukumäärää lähde edes arvioimaan.

Näyttämölle kulisseiksi syntyy sekä kesä- että talvimaisema. Talvisessa maisemassa näyttelijä liukuu alas kuin pilvistä. Kesäisessä luonto hehkuu ja auringon kilossa kohoaa mäki ja arvostelijoiden torni pienine yksityiskohtineen. Talvimaisema on vielä kovasti kesken mutta kesäisessä näkyvät jo tornin ikkunat ja mäen pandakarhun paikka.

Kuvat syntyvät kovalevyalustalle akryylimaalilla ja viimeinen silaus tehdään öljyllä. Osa näyttämöstä kuvaa Matin kotia ja sen seinä tapetoidaan. Maalaustyössä käytetty suojapaperi on kuin abstrakti maalaus konsanaan.

– Maalaaminen on käden ja silmän yhteistyötä. Silmästä tulee malli ja käsi sen sitten toteuttaa, sanoo Risto. Perintönäkin taitoa on tullut, sillä äidin sukujuuret vievät varhaisen kansallisromantiikan taidemaalariiin Robert Ekmaniin. Maalaustyön Risto aloitti 18-vuotiaana.

Risto on sisäistänyt sen asian, että musiikki ja näyttämö antavat näytelmälle syvyyttä ja silmänruokaa ja ovat toiminnan kehyksinä ehdottoman tärkeitä. Tyytyväinen hän on siitä, että vihdoin korona on hellittänyt ja on päästy taas ihmisten ilmoille.

– Tämä tehtävä on minulle kuin portti normaaliin elämään, sanoo Risto ja näkee jo mielikuvituksen silmin työn valmiina vielä harvakseltaan istuvien katsojien edessä ja Mattia näyttelevän Jussi-Petteri Peräisen liukuvan alas lumisesta mäestä.

Tellervo Lehtoranta