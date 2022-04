Mari on Uuraisten uusi vapaa-aikasuunnittelija

Uuraisten nuorisotyö vastaa Nuorisotalo Nuokkarista, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorisovaltuustosta. Lisäksi järjestetään retkiä ja tapahtumia. Nuorisotyön tavoitteena on edistää hyvää ja turvallista vapaa-aikaa sekä nuorten osallisuutta ja tarjota tukea erilaisiin elämäntilanteissa.

Kysyimme mielipidettä nuorten harrastustoiminnan riittävyydestä Uuraisten uudelta vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivilliltä.

– Minun mielestäni meillä on hyvät palvelut, joita voisi käyttää enemmänkin. Uuraisillahan on hirmu suuri määrä erilaisia kerhoja, niin ylä- kuin alakoululaisille, esimerkiksi kuviskerho, robo-kerho, pelikerho, säbäkerho, käsityökerho ja monia muita, toteaa Mari.

Hän haluaa lisätä keskustelua ja yhteistyötä entisestään nuorten kanssa, jotta palvelut tavoittaisivat mahdollisimman monen nuoren. Uuraisten nuorisotoimintaa hän ei välttämättä alkaisi hirveästi muuttamaan, ainoastaan kehittämään.

– Minun mielestäni nuorille on Uuraisilla melko paljon harrastusmahdollisuuksia, hän sanoo.

Erityisesti liikuntapaikat ovat hyvällä mallilla. Uuraisilla on frisbeegolf-rata, urheilukenttä, tenniskenttä, kaukalo, pump track, skeittiparkki, hiihtoratoja ja Aittovuoressa maastopyörä-ratoja.

Uuraisten uuden urheilukentän avajaisia vietetään kesäkuussa.

Mari Sivill toimi ennen vapaa-aikasuunnittelijan työtä liikunnanopettajana Kannonkoskella. Hän on opettanut myös Uuraisilla.

– Hain tähän työhön, koska minä haluan, että uuraislaiset liikkuvat enemmän, ovat hyvässä kunnossa ja jaksavat paremmin, hän sanoo.

Oletko tyytyväinen työhösi?

– Joo, olen ollut nyt yhden päivän töissä, Mari naurahtaa.

Markus Hänninen, Nava Thipsombat

Marin haastattelun tekivät PaikallisUutisten tet-harjoittelijat Nava ja Markus.