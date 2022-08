Mansikalla hyvä satokausi

Suomalaiseen kesäherkutteluun kuuluvat tuoreet mansikat. Toki niitä pakastetaan ja säilötään talvenkin varalle. Toivakassa Kettukankaantien varrella sijaitsee Samuli Pölkin mansikkatila.

– Alkukesän viileys myöhästytti jonkin verran mansikan kypsymistä mutta kesäkuun helteet sitä sitten jouduttivat, kertoi Pölkki.

Tällä hetkellä mansikkatilan pääsato on parhaillaan kypsymässä.

– Meillä ovat lajeina Polka ja Lumotar, joiden kypsymisaika on mansikan pääsadon aika. Näyttäisi olevan nyt ihan hyvä vuosi. Satoa kypsyy mukavasti ja homettakaan ei nyt esiinny. Mikäli vettä tulisi paljon, se voisi vaikuttaa satoon kielteisesti.

Pölkin mansikoiden myynti kanavoituu torimyyjä Arto Ratilaisen välityksellä Toivakassa.

Mansikan poimijoista on joskus ollut pulaa ja ulkomailta on siihen saatu ainakin suuremmille tiloille apua. Pölkin mansikkapelloille ei ole hankittu poimijoita ulkomailta, vaan siellä ahertavat etupäässä paikalliset nuoret.

– Kausi- ja kesätyöläisinä olen suosinut oman seudun nuoria. Poimijoina heitä on kaikkiaan kymmenkunta.

Tilan tuotteina on uusikin lajike. Mansikkaviljelmien rinnalle Samuli on istuttanut valkosipulia.

– Ne ovat talvivalkosipuleita, jotka talvehtivat maassa ja tuottavat satoa elokuun seutuvilla. Tämä valkosipulin viljely on nyt koeviljelmää ja jos se näyttää menestyvän, ehkä lisäämme sitä ensi vuonna. Tuleva syksy kertoo sen menestyksen ja tulevaisuuden meillä. Myös Pölkin valkosipulia voi ostaa torimyyjä Ratilaiselta.

Mainittujen puutarhatuotteitten lisäksi Pölkillä kasvaa pelloissa kuivaheinää ja kauraa, mutta tilan päätuotantosuuntana ovat avomaan puutarhakasvit.



Veikko Ripatti