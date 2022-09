Maissinkorjuu vaatii erikoiskoneet

Toivakkalaisella Mäntyniemen tilalla korjattiin maissisatoa torstaina syyskuun puolivälissä. Maissisadon korjaaminen ja karjanrehuksi tekeminen onnistuu erikoiskoneen avulla. Maissin korjuutyö tapahtui Hankasalmella asemapaikkaa pitävän Ajokaksikko Oy:n toimesta.

Rehuksi tarkoitetut maissilajikkeet ovat voimakaskasvuisia ja lehteviä, ja koko kasvin maanpäällinen osa käytetään rehuna.

– Maissille peruslannoite on karjanlanta hitaan liukenevuutensa takia, kertoo Mäntyniemen tilan isäntä Lauri Jaatinen.

– Maissi menee eläinten rehuksi ja korvaa osin ohraa ja nurmirehua. Maissin tuotto vaihtelee vuosittain, sillä se on arka hallalle ja tarvitsee lämpöä kasvaakseen. Viime vuoden sato oli sellainen, että ohraa olisi pitänyt tulla 7,5 tonnia hehtaarilta, jotta se olisi pärjännyt maissille. Kaikki rehu menee omille eläimille ruoaksi. Meillä on viitisensataa päätä ruokittavana ja vuorokaudessa karja syö 10 000 kiloa rehua, hän jatkaa.



Toimittaja pääsi kokemaan maissinkorjuun sekä keruutraktorin, että puimakoneen hytistä käsin. Ensimmäistä leikkuu-uraa ajettaessa piti keruutraktorin olla puimurin takana joten rehu ohjattiin korjuukoneen suuttimella keruutraktorin hytin yli peräkärryyn.

– Näkyvyys nyt vähän huononee, kun maissista lähtevä sokeri ja tärkkelys likaavat tuon tuulilasin, toteaa Jaatinen, korjuukoneen syytäessä rehua taaksepäin.

Toisella kierroksella keruutraktori kulki jo leikkuukoneen sivulla, ja keruutraktorin tuulilasin likaantumisongelma osittain poistui.

Maissin kylvi ja nyt myös leikkuun suoritti Ajokaksikko Oy. – Maissin korjuukalustona meillä on New Holland ajosilppuri, joka hajottaa rehun ja myös murskaa jyvät, jolloin ravinto saadaan rehusta paremmin käyttöön, kertoi Ajokaksikko Oy:n Samuel Toikkanen.

Yrityksen työalue on pitkälti Savo ja Keski-Suomi. – Kaukaisin kohteemme on ollut Turku ja Varsinais-Suomi, jossa suoritamme niin kylvö-, kuin korjuutyönkin. Kylvämiseen meillä on oma maissinkylvökone, joka pystyy kylvön yhteydessä laittamaan vaolle siemeniä suojaavan katekalvon. Se suojaa siemeniä kylmältä tasaamalla siementen lämpötilaa.

Veikko Ripatti