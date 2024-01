Maailma tarvitsee marttailua

Uuraisten Martat vietti jäseniltaa perhekeskuksella viime lauantaina. Pöytään oli katettu illanistujaisruokaa ja mukavan yhdessäolon lisäksi oli tarjolla myös mielenkiintoista asiaa. Marttatoimintaa on Suomessa järjestetty jo 125 vuotta, mutta marttailu on konsepti, joka ei vanhene, vaan elää mitä suurimmassa määrin ajassa.

Tämän saattoi päätellä myös illan vieraiden teemoista.

Uuraislainen Ville Peltoniemi vetää palvelujärjestö Nuorten Suomen Nuoret keskelle hyvää -haastekampanjaa, joka on kääntymässä jo loppusuoralle, mutta toimintaa jatkava hanke on suunnitteilla.

Vielä on kuitenkin hyvin aikaa tarttua haasteeseen. Nuoret keskelle hyvää -haastekampanja haastaa keskisuomalaiset organisaatiot tekemään yhä enemmän nuorten hyvinvoinnin ja samalla koko maakunnan tulevaisuuden eteen.

– Nuoret tarvitsevat inhimillisiä kohtaamisia, sopivasti tukea ja paljon kannustusta aikuisilta sekä mahdollisuuksia päästä mukaan tekemään ja osallistumaan sellaisina kuin ovat, Peltoniemi tiivistää haasteen idean. Erityisen tärkeää tämä on lamaannuttavien koronavuosien jälkeen.

Kampanja kokoaa sitoumuksiksi tiedot siitä, miten keskisuomalaiset organisaatiot huomioivat toiminnassaan nuoret jo nyt sekä mitä uutta he lupaavat tehdä jatkossa. Sitoumuksista viestitään myös nuorille, jotta he näkevät kuinka paljon heille on tarjolla toimintaa, palveluita, tukea ja erilaisia käden ojennuksia – ja että Keski-Suomessa nuorista välitetään.

Uuraisilta mukana on jo ainakin Mattilan Hoivapalvelut, myös Toivakan kunta on ottanut haasteesta kopin. Sitoumuksen voi tehdä Nuorten Suomen nettisivuilla.

Koska oltiin Uuraisten perhekeskuksella, oli luontevaa, että hyvinvointialueen perhekeskuskoordinaattori – ja martta Hanna-Mari Mäkelä kertasi perhekeskuksen idean. Perhekeskus on palvelukeskus, joka yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukee koko perheen hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikki toiminta ei suinkaan tapahdu perhekeskuksen seinien sisällä vaan esimerkiksi Hirvasen Leikkitreffit maanantaiaamuisin on vakiintunut osaksi toimintaa.

Mari Vanhala jakoi vinkkejä järjestyksen ylläpitoon. Itse hän käyttää Marie Kondon pystyviikkausta ja suosii säilytysastioissa kierrätystä.



Kolmas illan vieras kuvasti myös hyvin marttatoiminnan ajassa elämistä. 1940-luvulla martat opettivat ja oppivat opintopiireissään, kuinka selvitä pula-ajasta, kun kaikki oli kortilla. Opeista oli myös apua, Suomi jälleenrakennettiin ja nostettiin hyvinvointivaltioksi. Pula-aika elää kuitenkin yhä 40-luvun marttojen lapsissa ja lapsenlapsissa ja tavarasta luopuminen ei ole suomalaiselle helppoa.

Vessapaperirullista voi tehdä monenlaista. Johtojen säilytyksessä ne ovat käteviä.

Ammattijärjestäjä Mari Vanhala Marikon-yrityksestä esitteli luomansa Jemmaaja-tyypit, joista jokainen löysi jonkun itselleen sopivan piirteen. somessa aktiivinen Marikon on aktiivinen myös somessa ja parhaillaan Instagramissa ja Facebookissa vietetään karsintakarnevaaleja. Mari esitteli myös termin luopujalihas, joka kehittyy treenaamalla.

Villi veikkaus on, että lauantai-iltana useammassakin uuraislaisessa kodissa pistettiin joku kaappi tai nurkka järjestykseen.

Hanna Lahtinen