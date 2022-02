Löytöjä maan alta

Toivakan kirjastosalissa on esillä Kirsi Kautolan metallinilmaisimella tekemiä löytöjä. Löydöt on tehty Toivakasta ja Rutalahdesta. Näyttely voi tutustua maaliskuun puoleen väliin saakka. Kannattaa käydä katsomassa sillä löydöt vievät katselijan aina 1500-luvulle saakka. Kysyimme Kautolalta miten hän innostui metallinilmaisimen käyttöön?

– Lapsen kanssa kokeiltiin omassa pihassa aarteen etsintää, ja pihasta sattuikin löytymään 1700-luvun kolikko. Siitä se sitten innostus lähti, hän kertoo.

Löytöjä on aika paljon Rutalahdesta. Onko Rutalahti mahdollisesti ollut vuosisatojen aikana merkittävä kauppapaikka?

– Tähän en valitettavasti osaa ottaa kantaa. Rutalahdessa olen enemmän etsinyt, se varmasti selittää löytöjen isompaa määrää. Lähialueen vesistöt ovat varmaan myös kautta aikain tarjonneet kalastusmahdollisuuksia sekä hyviä kulkureittejä, hän jatkaa.



– Mitään yksittäistä löytöä on vaikea nostaa yli muiden, kaikki kertovat omalla tavallaan historiasta. Toki 1500-luvun lopulta olevat Juhana III aikaiset kolikot ovat itselle ehkä merkittävimmät löydöt. Siinä mennään jo vähän kauemmaksi kylän historiassa. Toinen mielikuvituksen lentoon saanut löytöpari on pellolta löytyneet hopeiset vyöaiheiset sormukset. Ajatus lähtee laukalle, kun pohtii miten sormukset ovat päätyneet peltoon. Vuosileiman mukaan sormukset on valmistettu 1889. Onko epäonnisella kosiomatkalla ollut taskussa reikä ja sormukset jääneet matkalle, vai kenties vastaus ollut kielteinen ja korut heitetty menemään. Tämä jäänee ikuiseksi mysteeriksi, Kirsi Kautola pohtii.

Historia on kiinnostanut Kautolaa aina ja metallinilmaisinlöydöt innostavat tutkimaan paikallishistoriaa entistäkin tarkemmin.

– Luonnossa liikkuminen on myös hyvää vastapainoa istumatyölle. Etsimiseen tarvitaan kuitenkin aina maanomistajan lupa. Suurin osa löydöistä on metalliroskia, kuten pullonkorkkeja ja nauloja, rautalankaa ja alumiinitölkkejäkin. Kaikki roskat viedään pois ja kaivun jäljet peitetään. Lisäksi lainsäädäntö säätelee etsimistä ja löytöjä. Ihan missä vaan ei saa etsiä ja kaivaa. Muinaismuistolaki koskettaa niin kiinteitä muinaismuistoja, kuin yli 100-vuotiaita esineitä. Etsijän velvollisuus on selvittää voiko alueella etsiä ja kaivaa ja toimia vastuullisesti myös löytöjen kanssa. Yli 100-vuotiaat esineet tulee ilmoittaa museovirastolle löytöpaikkoineen. Virastolla on oikeus lunastaa löydöt kokoelmiinsa. Etsiminen ja kaivaminen pitää myös osata lopettaa ajoissa, jos jotain vanhaa löytyy, ja jättää loput ammattilaisille, hän kertoo.

Museoviraston sivuilta löytyy jukaisu Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas, johon on hyvä tutustua ennen harrastuksen aloittamista.

Veikko Ripatti

