Löytävää nuorisotyötä Uuraisilla

Uuraisilla on väkilukuun suhteutettuna paljon nuoria. Nyt tilanne on sikäli hyvä, että myös nuorten parissa työskenteleviä on paljon tai ainakin tilanne on todella hyvä verrattuna moneen muuhun samankokoiseen kuntaan.

– Meidän kombo hipoo jo täydellisyyttä tämän kokoisessa kunnassa. Nuorisotyöllä on oikeasti iso merkitys nuorten elämään ja vaikuttavuuden arvioinnin tulokset ovat olleet korona-aikanakin valtakunnallisesti ilahduttavan hyvät, vapaa-aikasuunnittelija Eeva-Maria Nousiainen sanoo.

Uuraisten tiimissä työskentelevät tällä hetkellä hänen lisäkseen nuorisotyöntekijä Jarkko Pihlaja, etsivä nuorisotyöntekijä Tuulimaria Saarinen ja koulunuorisotyöntekijä Minna Pakkanen.

Kaikki ovat melko uusia Uuraisilla. Jarkko Pihlaja aloitti vajaa vuosi sitten ja Minna Pakkanen vuoden alussa, molemmat aivan uusissa tehtävissä. Minnan pesti perustuu vuoden kestävään koulunuorisotyöhankkeeseen, jolle tietysti toivotaan jatkoa.

Meillä Uuraisilla tehdään löytävää nuorisotyötä.



Milla Ukkosen sijaisena ja muiden lähiesimiehenä tänä keväänä aloitti Emmu Nousiainen ja aivan uusimpana joukkoon liittyi Marjo Ruuskan sijaisuutta tekemään Tuulimaria Saarinen. Samalla työnkuvia on selkeytetty niin, että Tuulimaria on nyt 100-prosenttisesti etsivä.

– Tai mieluummin löytävä. Meillä Uuraisilla tehdään löytävää nuorisotyötä, Minna Pakkanen huomauttaa.

Etsivä nuorisotyö on kuitenkin virallinen termi ja tarkoittaa nuoren tukemista elämän joskus kriittisissäkin käännekohdissa.

– Tarjoan tukea 13-29–vuotiaille nuorille tukea elämänkulkuun, koulutukseen ja työelämään pääsemiseen, yhteisöpedagogin koulutuksen saanut Tuulimaria Saarinen kertoo.

Työ on pääasiassa kahdenkeskisiä tapaamisia, mutta joskus myös ryhmätyöskentelyä.

– Tavoitteena on ohjata nuorta yksilöllisiin eteenpäin vieviin ratkaisuihin, käytännössä tämä tarkoittaa auttamista työ-, harjoittelu- ja opiskelupaikan hakemisessa, mutta myös esimerkiksi asunto-, terveys-, tai inttiasioissa, tai vaikka oman harrastuksen etsinnässä, hän jatkaa.

Palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja vapaaehtoista. Yhteyttä etsivään voi ottaa nuori itse, nuoren kaveri, sisar, vanhemmat tai joku muu henkilö, joka sellaiseen kokee tarvetta.

Tuulimaria Saarinen on kotoisin Petäjävedeltä ja viettänyt nuoruutensa, josta ei kovin kauan olekaan, varsin samanlaisissa ympyröissä kuin Uuraisten nuoret. Tällä hetkellä hän asuu Äänekoskella.

– Tietysti on etu, että tiedän hyvin, miltä tuntuu olla nuori pikkupaikkakunnalla, hän sanoo.

Kaiken ei tarvitse aina onnistua, mutta kaikista kokemuksista voi oppia.



Jarkko Pihlaja on vuoden aikana pystynyt tekemään nuorisotyöntekijän pestistä oman näköisensä. Vaikka nuokkari on tukikohta, hyvin usein häntä näkee myös Hirvaskankaan ABC:llä tai muissa paikoissa, siellä missä nuoriakin.

Nyt juhannuksen jälkeen nuorisotyö hieman lomailee, mutta koulunuorisotyöntekijä Minna palaa sorvin ääreen jo 12.7. ja on esimerkiksi kunnan kesätyöntekijöiden tukena ja suunnittelee ensi syksyä. Perusnuorisotyö Jarkon vetämänä starttaa jälleen elokuun alusta.

Kaikki työntekijät ovat tavattavissa toimipisteissään nuokkarilla, kunnanvirastolla tai koululla, mutta myös eri somekanavilla, sekä perinteisen puhelimen päässä.

– Me olemme ketterä tiimi. On hauska miettiä uusia ideoita nuorten kohtaamiseen ja kokeilla niitä käytännössä. Kaiken ei tarvitse aina onnistua, mutta kaikista kokemuksista voi oppia, Emmu Nousiainen sanoo.

Työn parhaimmista puolista porukka on liikuttavan yksimielinen. – Nuorten kohtaaminen ja tämä tiimi, sanovat kaikki.

– Sekä se, että jokainen päivä on erilainen, Jarkko Pihlaja lisää.

Hanna Lahtinen