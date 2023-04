Lokit häiritsevät telkkien pesintää kohtalokkaasti

Toivakkalainen Lauri Niemi on huolissaan vesilintujen, varsinkin telkkien pesinnästä. Hän on huomannut, että suuret lokkilinnut kuten harmaalokki tappaa telkkien poikasia ja estää telkkää pääsemästä pesäpöntölleen.

– Leppälahden Pohjoonlahdessa ei kolmeen vuoteen ole ollut telkkäpoikueita, eikä juuri muitakaan sorsalintupoikueita. Vain silkkiuikku ja kuikka ovat olleet poikasineen esillä. Syynä sorsalintujen poikaskatoon ovat ainakin osittain suuret lokit.

Niemi on havainnut omassa rannassaan sen, että kun harmaalokki pesii telkän pöntön läheisyydessä, se estää telkkää pääsemästä pesäpönttöönsä.

– Lokki hyökkää telkkää kohti tämän ollessa menossa pesäpönttöönsä. Tällöin telkkä pudottautuu veteen ja sukeltaa. Kun tätä aikansa jatkuu, telkkä hylkää pesänsä ja seuraus on se, että jo mahdollisesti munitut munat jäävät hautomatta. Siitä kertoo jo se, että meidän rannan yhdestä telkänpöntöstä löytyi kevätpuhdistuksen aikana 16 kappaletta hautomattomia munia.



Lauri Niemi on todennut, että koko Leppäveden rantaviiva on täynnä lokkien pesiä.

– Lokkien pesiä on noin 200 metrin välein joten ei siinä sorsalinnuille jää pesintärauhaa lainkaan. Itseäni ihmetyttää tämä tiettyjen lintujen täydellinen rauhoitus. Valkoposkihanhi on maanvaiva eteläisemmässä Suomessa ja kohta varmaan täälläkin. Keski-Suomessa lokit ja joutsen ovat runsaslukuisia ja niiden lisääntyminen tuo ongelmia muille vesilinnulle ja myös viljelijöille. Ja kun vielä ottaa huomioon syksyisen sorsien metsästyksen, niin odotettavissa on melkoinen kato sorsalintujen populaatiossa, Niemi miettii.

Lokkilajit kuuluvat Suomessa rauhoitettujen lintujen joukkoon meri- ja harmaalokkia lukuunottamatta, mutta niitäkään ei saa pesimäkaudella maalis-heinäkuussa ilman erillisiä lupia torjua.

Veikko Ripatti